Vikarierande butiksmedarbetare till Sportshopen i Umeå!
Swedemount Sportswear & Fashion AB / Butikssäljarjobb / Umeå Visa alla butikssäljarjobb i Umeå
2026-07-14
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Om oss på Swedemount💙
Vi är ett värderingsstyrt bolag som jobbar med "ownership", "communication", "teamwork" och "winners" för att främja en kultur som kort och gott innebär "We make things happen"! Vi värderar våra medarbetare högt och tror på att varje person bidrar med något viktigt. Vid en intervju berättar vi gärna mer om vårt arbete för att bli en ännu bättre arbetsgivare.
Nu söker vi en vikarierande butiksmedarbetare till Sportshopen i Umeå!
Om rollen
Brinner du för service, försäljning och mötet med människor? Är du intresserad av sport och friluftsliv och trivs i en fartfylld butiksmiljö? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en engagerad och positiv butiksmedarbetare till vår butik i Umeå för ett vikariat. Hos oss blir du en del av ett härligt team där vi tillsammans arbetar för att skapa inspirerande kundmöten och nå våra gemensamma mål.
Som medarbetare på Sportshopen arbetar du i ett högt tempo där ingen dag är den andra lik. Vi erbjuder ett roligt och varierande arbete i ett expansivt företag med stort fokus på gemenskap, service och försäljning.
Arbetsuppgifter
I rollen som butiksmedarbetare kommer du bland annat att arbeta med:
Kundservice och försäljning
Kassaarbete
Uppackning och påfyllning av varor
Skyltning och varuexponering
Prismärkning och omhängningar
Säkerställa ordning och reda i butiken
Du möter alltid våra kunder med ett leende och bidrar till att skapa den bästa möjliga köpupplevelsen.
Vem är du?
Vi söker dig med erfarenhet av arbete inom detaljhandel, gärna inom sport- eller outdoorsegmentet, som trivs i ett högt tempo och är van att hantera stora varuflöden.
Du är serviceinriktad och har ett stort kundfokus samt känner dig trygg i försäljning och att arbeta mot uppsatta mål.
Som person är du en flexibel, ansvarstagande och lösningsorienterad lagspelare med god samarbetsförmåga.
Villkor
Tjänsten är ett vikariat om 80 % med start den 24 augusti eller enligt överenskommelse och sträcker sig till den 1 mars 2027, med möjlighet till förlängning.
Arbetstiderna varierar och innefattar arbete under såväl vardagar som kvällar och helger.
Vi tillämpar lön enligt kollektivavtal med Handelsanställdas förbund.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR.
Som en del av rekryteringsprocessen kan vi komma att genomföra kreditupplysning samt begära utdrag ur belastningsregistret.
I rekryteringsarbetet för den här tjänsten så har vi tagit ställning till externa rekryterings- och marknadsföringskanaler. Vi undanbeder oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Jamila Rindelövjamila.rindelov@sportshopen.com
Varmt välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Swedemount Sportswear & Fashion AB startade år 1991 och har idag 23 butiker under namnet Sportshopen samt en butik under namnet Bazar. I Sörred utanför Göteborg har vi vårt 20 000 kvm automatiserade lager och kontor. I Grebbestad på västkusten ligger även vårt huvudkontor och vår störta butik som är Nordens största sportbutik på 14 000 kvm.
Våra butiker finns belägna runt om i Sverige, från norr till söder med en växande E-handel som även sträcker sig mot den europeiska marknaden. Sportshopen tillhör idag en av de större enskilda aktörerna i Sverige av försäljning inom sport och fritid. Vårt sortiment består i huvudsak av kläder och skor från ledande märkesleverantörer, men vi utvecklar och tillverkar även våra egna varumärken – kläder som ska kunna användas vid aktiviteter i hårt klimat, året runt.
Vi är över 350 härliga och engagerade medarbetare runt om i Sverige som arbetar för att hela tiden inspirera och hjälpa människor till ett aktivt liv! Vi vill genom kompetent personal, välsorterade butiker och bra priser visa att sport och friluftsliv kan vara något för alla. Vi värdesätter teamwork och drivs av passionen att alltid vara bättre än vad vi var igår. Läs gärna mer om oss på Sportshopen.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Swedemount Sportswear & Fashion AB
(org.nr 556437-2521), https://www.sportshopen.com/sv-se/info/jobba-hos-oss
Marknadsgatan 3 (visa karta
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904 22 UMEÅ Arbetsplats
Umeå Sportshopen Jobbnummer
10002869