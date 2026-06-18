Vikarierande butiksmedarbetare sökes till Sportshopen i Linköping!
Swedemount Sportswear & Fashion AB / Butikssäljarjobb / Linköping Visa alla butikssäljarjobb i Linköping
2026-06-18
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Swedemount Sportswear & Fashion AB i Linköping
, Örebro
, Jönköping
, Västerås
, Solna
eller i hela Sverige
Om oss på Swedemount💙
Vi är ett värderingsstyrt bolag som jobbar med "ownership", "communication", "teamwork" och "winners" för att främja en kultur som kort och gott innebär "We make things happen"! Vi värderar våra medarbetare högt och tror på att varje person bidrar med något viktigt. Vid en intervju berättar vi gärna mer om vårt arbete för att bli en ännu bättre arbetsgivare.
Om rollen
Är du intresserad av sport och friluftsliv och brinner för att leverera kundservice i toppklass? Nu söker vi en engagerade och positiv medarbetare som kommer att ingå i ett fartfyllt och engagerat team i vår butik Sportshopen i Linköping! Här drivs vi av att hela tiden vilja bli bättre samt att erbjuda den bästa servicen till våra kunder.Publiceringsdatum2026-06-18Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett roligt jobb med högt tempo och varierande arbetsuppgifter. Utöver god kundservice och försäljning inkluderar arbetsuppgifterna bland annat kassaarbete, skyltning, prismärkning, uppackning och påfyllning av varor. En viktig del i arbetet är även att hålla ordning i butiken och se till att rätt vara är på rätt plats.Kvalifikationer
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom detaljhandeln, gärna från sportbranschen. Du ska vara duktig på att förmedla dina kunskaper till kollegor och kunder och vi ser gärna att du har bra känsla för varuexponering och kan hantera stora varuflöden.Anställningsvillkor
Tjänsten är ett vikariat om 60% i sysselsättningsgrad som pågår under perioden 1/8 -2026 till 6/6-2027 med chans till förlängning.
Vi tillämpar lön enligt kollektivavtal med Handelsanställdas förbund.
Vi kan komma att utföra kreditupplysning såväl som utdrag ut brottsregister på den sökande.
Urval och intervjuer sker löpande och anställningen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Swedemount Sportswear & Fashion AB startade år 1991 och har idag 23 butiker under namnet Sportshopen samt en butik under namnet Bazar. I Sörred utanför Göteborg har vi vårt 20 000 kvm automatiserade lager och kontor. I Grebbestad på västkusten ligger även vårt huvudkontor och vår störta butik som är Nordens största sportbutik på 14 000 kvm.
Våra butiker finns belägna runt om i Sverige, från norr till söder med en växande E-handel som även sträcker sig mot den europeiska marknaden. Sportshopen tillhör idag en av de större enskilda aktörerna i Sverige av försäljning inom sport och fritid. Vårt sortiment består i huvudsak av kläder och skor från ledande märkesleverantörer, men vi utvecklar och tillverkar även våra egna varumärken – kläder som ska kunna användas vid aktiviteter i hårt klimat, året runt.
Vi är över 350 härliga och engagerade medarbetare runt om i Sverige som arbetar för att hela tiden inspirera och hjälpa människor till ett aktivt liv! Vi vill genom kompetent personal, välsorterade butiker och bra priser visa att sport och friluftsliv kan vara något för alla. Vi värdesätter teamwork och drivs av passionen att alltid vara bättre än vad vi var igår. Läs gärna mer om oss på Sportshopen.com. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Swedemount Sportswear & Fashion AB
(org.nr 556437-2521), https://www.sportshopen.com/sv-se/info/jobba-hos-oss
Västra Svedengatan 18 (visa karta
)
582 73 LINKÖPING Arbetsplats
Linköping Sportshopen Kontakt
Butikschef
Frida Widell frida.widell@sportshopen.com Jobbnummer
9969692