Vikarierande Butikschef till Stockholms Stadsmission Second hand i Mall of
Nu söker vi en driven och engagerad butikschef till vår second hand-butik i Mall of Scandinavia och Täby C
Våra second hand-butiker drivs som socialt företag och verksamheten gör en stor samhälls- och klimatinsats genom att skapa arbetstillfällen och samla in kläder/prylar. Hos oss får människor möjlighet att närma sig, eller komma tillbaka till, arbetslivet genom praktik och arbetsträning. Samtidigt bidrar vi till minskad nyproduktion och därmed minskad påverkan av miljöresurser.
I rollen som butikschef har du ett mångfacetterat arbete där ingen dag är den andra lik. Du ansvarar för det sociala företaget och har personal- och budgetansvar där du ansvarar för att båda butikerna når dagliga försäljningsmål och drivs enligt vår verksamhetsidé. Värdegrunden är ett viktigt redskap i arbetet och tillsammans med dina medarbetare förmedlar du vår värdegrund till deltagare i arbetsträning, kunder, gåvogivare, volontärer och kollegor.Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
- Ansvar för den dagliga driften och bemanning, med personalansvar för ca 9 medarbetare (uppdelat i två butiker)
- Leda, coacha och skapa förutsättningar för medarbetare att nå verksamhetens mål
- Ansvar för att båda butikerna når dagliga försäljningsmål och drivs enligt vår verksamhetsidé
Vi söker dig som
- Har arbetat minst fem år som butikschef inom second hand där du haft både personal- och budgetansvar
- Har ansvarat för omsättning på minst 10mkr
- Har arbetat med arbetsträning
- Har gedigen erfarenhet av visual merchandising
- Är resultatinriktad, affärsmässig samt självgående och strukturerad
- Är en god ledare som motiveras av att utveckla och arbeta med människor
- Är lyhörd med ett stort engagemang för människors olika egenskaper och erfarenheter
- Identifierar dig med Stockholms Stadsmissions värdegrundÖvrig information
Tjänsten är en vikariat på heltid till årsskiftet. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder en öppen och välkomnande arbetsplats med engagerade och prestigelösa kollegor. Tillsammans arbetar vi för att göra skillnad för de människor Stockholms Stadsmission möter och vi vågar lova att du kommer se att dina insatser ger stor utväxling för de verksamheter du arbetar med.Så ansöker du
I denna rekrytering har Stockholms Stadsmission valt att ta bort det personliga brevet ur rekryteringsprocessen. Istället ställer vi urvalsfrågor vid ansökan för att få veta mer om din motivation/intresse samt hur väl du uppfyller tjänstens kravprofil.
Vi intervjuar löpande.
Välkommen med din ansökan!
Stockholms Stadsmission är en idéburen organisation som arbetar för att skapa ett mänskligare samhälle för alla. Detta gör vi genom att arbeta med social omsorg, utbildning och arbetsintegration. Något som vi gjort ända sedan 1853 då vi bildades för att hjälpa dem som hade det sämst i samhället.
Vårt mål är att alla ska få nya livschanser, stärka sin egenmakt och vara delaktiga i samhället. Stockholms Stadsmission erbjuder människor akut hjälp, råd och stöd till sociala rättigheter, boende, arbetsträning samt utbildning för att förebygga och bryta utanförskap. Vårt främsta verktyg är att människor stärker sin tro på sig själva och sin egen förmåga. På så sätt skapar vi tillsammans ett hållbart och mänskligare samhälle för alla.
Läs mer om vår värdegrund här
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Stadsmission
, https://www.stadsmissionen.se/ Arbetsplats
Stockholms Stadsmission Jobbnummer
9814679