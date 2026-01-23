Vikarierande boendestödjare till socialpsykiatrin i Nacka kommun
2026-01-23
Drivs du av att motivera och stödja människor i att hitta vägen till en fungerande vardag? Har du erfarenhet inom socialpsykiatri och trivs med att arbeta självständigt? Är du tillgänglig omgående till och med april med möjlighet till förlängning?
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt uppdrag
Socialpsykiatrin i Nacka är det kommunala alternativet för utförare av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning. I rollen som boendestödjare erbjuder du individuellt boendestöd till våra kunder i deras egna hem runt om i Nacka. Stödinsatserna utgår från beställning som myndighet skickat och är utformade efter varje kunds behov och därmed blir arbetet väldigt varierat. Det kan handla om att hjälpa kunden att träna färdigheter för att få vardagen att fungera bättre genom att exempelvis hitta rutiner att sköta hemmet eller finna vägar att bryta isolering. Arbetet är väldigt självständigt och du kommer vara ute på fält under arbetsdagen. Boendestödet samverkar även med träfflokalerna där kunden blir en del i en gemenskap, får lära känna andra och delta i olika aktiviteter.
Arbetstiderna är främst förlagt dagtid måndag till fredag med vissa helgpass. Vid behov kan arbete vissa kvällar förekomma.
Rollen omfattar till exempel, men är inte begränsad till:
• daglig dokumentation
• arbete med genomförandeplaner
• stöd i kontakt med myndigheter, sjukvård, gode män eller liknande
• stöd i hemmet som till exempel inköp, matlagning, tvätt, planering och struktur
Vid behov förväntas du även kunna arbeta på våra andra verksamheter inom socialpsykiatrin. Läs gärna mer om socialpsykiatrins insatser här.
Är det här du?
Vi tror att du som söker vill vara med och göra skillnad för en individs vardag. Som person är du lugn, lyhörd och tydlig i din kommunikation för att nå framgång hos kunderna. Då arbetet är rörligt och förändligt så ser vi att du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och du ser möjligheter snarare än hinder.
Vidare kan du kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Det är viktigt att du är självständig i ditt arbete då du besöker kunderna ensam i deras hem, likväl som du har en god samarbetsförmåga och ett professionellt förhållningssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din erfarenhet
För att vara aktuell för tjänsten är det ett krav att du har:
• Avslutad utbildning inom vård och omsorg inriktning psykiatri alternativt socionom eller likvärdig utbildning på universitet eller högskola
• Erfarenhet av att arbeta med målgruppen
• Vana att arbeta utifrån MI (motiverande samtal)
• Mycket goda svenska kunskaper, i både tal och skrift
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av pedagogiskt och/eller socialt arbete, gärna inom boendestöd eller liknande arbete
• Dator- och dokumentationsvana
Du måste vara minst 18 år.
Vi erbjuder
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Utdrag från misstanke- och belastningsregister
I enlighet med Nacka Socialnämndens beslut krävs ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret i samband med anställning inom socialpsykiatrin. Detta beställer du här. Välj "digital registerhantering" för att få utdraget direkt till din digitala brevlåda.
Intresserad?
Tjänsten är ett särskild visstidsanställning med start så snart som möjligt till och med april med möjlighet till förlängning.
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan!
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Ebba Sjöqvist på ebba.sjoqvist@nacka.se
eller på 707 431 96 58.
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Urvalet kommer att ske löpande och denna tjänst kan komma att tillsättas före ansökningstidens utgång. I denna process har vi valt att rekrytera utan det personliga brevet. Du kommer istället att få svara på ett antal frågor i samband med din ansökan.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning.
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Detta är ett heltidsjobb.
Nacka kommun (org.nr 212000-0167)
Nacka Kommun Kontakt
Facklig företrädare för Kommunal
Facklig företrädare för Kommunal
Lena Fransson lena.fransson@nacka.se
9701264