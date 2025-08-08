Vikarierande Boendestödjare natt till Nytida Sandsbro
2025-08-08
Nu söker vi en boendestödjare natt till vårt team på Sandsbro. Tjänsten är heltid 6 månader med möjlighet till förlängning. Om Nytida Sandsbro Sandsbro är en bostad med särskild service LSS. Det bor 11 personer här som har varierande behov av stöd. Målgruppen är personer som är berättigade till boende enligt LSS, men som inte har intellektuell funktionsnedsättning. Det är en spännande målgrupp som kräver boendestödjare med fingertoppskänsla och nyfikenhet.
Boendet är beläget inom gångavstånd till Norremarks handelsområde, men även med närhet till Fyllerydsskogens fina natur. Det finns dessutom goda bussförbindelser mot centrum, vilket sammantaget underlättar i arbetet att aktivera dem som bor här.
Om rollen I rollen som boendestödjare utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt.
Som nattpersonal arbetar du tillsammans med dagpersonalen för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för den enskilde. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner.
Du har en gruppchef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten.
Din erfarenhet och kunskap Du som söker har gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift, god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med målgruppen. I övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Du har en positiv grundsyn, ett starkt engagemang för människor och är ansvarstagande. Du trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och har alltid våra brukares bästa som utgångspunkt i allt du gör.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
Övrigt Anställningsform: Vikariat med 6 månaders provanställning och möjlighet till förlängning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: 2025-10-21 Sista dag att ansöka är Vi tillämpar fortlöpande rekrytering. Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behöver uppvisas inför en eventuell anställning För mer information kontakta: verksamhetschef Andreas Bengtsson 0735 40 19 58 Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Ansökan Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nytida AB
(org.nr 556470-1901) Arbetsplats
Nytida Kontakt
Andreas Bengtsson andreas.bengtsson@nytida.se Jobbnummer
9450245