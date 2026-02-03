Vikarierande boendesekreterare till avdelning myndighet
2026-02-03
Om jobbet
Vill du göra avtryck i en framtidsbransch och i synnerhet till avdelning myndighet? Ansök redan idag!
Vill du bli vår nya kollega? Vi söker nu en boendesekreterare för ett vikariat hos oss som startar 20 april och inleds med cirka tre veckors bredvidgång.
Anställningen pågår till den 30 september och omfattar arbete under hela perioden, utan möjlighet att ta semester under veckorna 28-31. I rollen som boendesekreterare tillhör du en mindre arbetsplats. Vårt arbete och samarbete genomsyras av tillit och ansvarstagande vilket skapar utveckling för oss medarbetare. Blir du en del av vårt engagerade och kunniga team är du med och bidrar till en bättre kvalitet i vård- och omsorgsplaneringen för dem vi är till för.
Boendesamordningen är en del av äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen och uppdraget är att förmedla biståndsbedömda vård- och omsorgsboenden, korttidsplatser och avlösningsplatser i hela Göteborgs stad. I uppdraget ingår också att medverka i kommungemensam äldreboendeplanering. Du kommer att ingå i en grupp som arbetar i ett nära samarbete och tillsammans ansvarar vi för förmedling av Göteborgs Stads vård- och omsorgsboende och även platser för korttidsvistelse utifrån ett hela-staden-perspektiv.
Om dig
- Du som söker har en högskoleutbildning inom verksamhetsområdet, exempelvis socionomexamen eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi välkomnar även sökanden som tar examen till sommaren
- Du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
- Vi vill att du har erfarenhet av verksamhetssystemet Treserva eller liknande dokumentationssystem. Erfarenhet från socialtjänster och/eller erfarenhet av biståndshandläggning är meriterande
För att passa i rollen har du en förmåga att upprätta tydliga mål, planerar aktiviteter och projekt i god tid. Dina och de gemensamma arbetsuppgifterna tar du på allvar och med fullt ansvar med verksamheten och omsorgstagarna bästa i fokus. Du använder din tid effektivt, systematiskt och metodiskt samtidigt som du slutför det du påbörjar och följer upp resultat.
I samarbete med andra utför du uppgifter och når mål. Du bidrar till ett respektfullt arbetsklimat genom att visa intresse och skapa förståelse för andra. I din roll träffar du olika människor, genom att visa respekt och hänsyn för dem du möter utgår du ifrån allas lika värde. Du förstår det gemensamma uppdraget, agera utifrån det och bidrar till helheten.
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-03
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-17
