Vikarierande biståndshandläggare till Myndighetsenheten
2026-03-13
Myndighetsenheten på Vård- och omsorgsförvaltningen söker nu två biståndshandläggare till föräldraledighetsvikariat inom våra team som handlägger ärenden för kommunens äldre medborgare enligt Socialtjänstlagen. Du kommer att arbeta med ärenden som rör hemtjänstinsatser och olika boendeformer.
Myndighetsenheten är en enhet under utveckling med en ambition och en vilja att förbättra våra arbetssätt och rutiner. Är du en person som är positiv till utveckling och gillar att vara med och prova på nya sätt att arbeta kan det vara dig vi söker. Vi är ett team med stark sammanhållning mellan kollegor och det kollegiala stödet är en naturlig del i vårt dagliga arbete. Det finns en genuin omtanke för de vi arbetar för, våra medborgare, där vi månar om att ge våra äldre medborgare bättre förutsättningar till hälsa och välmående.
Din nya arbetsplats ligger i Vård- och omsorgsförvaltningens nyrenoverade lokaler på Sollidenvägen 64B där vi arbetar i en särskild sekretesszon med ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Kontoret bidrar till möjlighet till en social arbetsmiljö. Det finns möjlighet att sitta enskilt när man arbetar med exempelvis telefonsamtal. Möjlighet till hemarbete finns upp till två heldagar per vecka. Vi har årsarbetstid och arbetstiderna är kontorstider, måndag till fredag.
Organisation
Myndighetsenheten svarar för socialtjänstens myndighetsutövning gällande insatser för äldre och för personer med funktionsnedsättning. Enheten består av biståndshandläggare, LSS-handläggare, arbetsterapeut, fysioterapeut, administratörer, verksamhetsutvecklare och chefer. Enhetens handläggare är uppdelade i tre olika team. Två team som arbetar med målgruppen äldre och ett team som arbetar med LSS och socialpsykiatri.
Arbetet inkluderar resor med våra elbilar inom kommunen och därför behöver du ha B-körkort.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Vårt arbetsområde och huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Utreda, bedöma och fatta beslut enligt socialtjänstlagen gällande hemtjänst och andra insatser, primärt riktade till våra äldre medborgare.
• Vara en stödjande funktion för de vi är till för och för deras närstående.
• Ge service och information.
• Ha kontakter och samarbete med Vård- och omsorgsnämndens samtliga utförare.
Vi dokumenterar i verksamhetssystemet VIVA.KvalifikationerKvalifikationer
• Examen från socionomprogrammet eller sociala omsorgsprogrammet
• B-körkort
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med myndighetsutövning
• Praktik inom socialtjänsten
• Arbetslivserfarenhet från äldreomsorg
Vem söker vi?
I rollen som biståndshandläggare är det viktigt att du är lugn och stabil. Om stressiga situationer uppstår uppträder du kontrollerat och fokuserar på rätt saker. Du är bra på att strukturera upp ditt arbete och har en tydlig kommunikation i såväl tal som skrift. I mötet med andra människor talar du klart och välformulerat och lyssnar in vad andra har att säga på ett inkännande sätt. Det är en förutsättning att du har ett intresse, en vilja och ett driv av att hjälpa andra människor. Du är bra på att samarbeta med andra på ett lyhört och smidigt sätt och du har lätt för att skapa nya kontakter och underhålla relationer.
Är det dig vi beskriver? Välkommen in med din ansökan!
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Inom Vård- och omsorgsförvaltningen tillämpar vi valfri sysselsättningsgrad för tillsvidareanställda medarbetare.
Det innebär att du som medarbetare har rätt att arbeta upp till heltid inom andra verksamheter i din sektor. Detta ger dig en chans till variation, nya erfarenheter och ett bredare nätverk. Vi värnar om att skapa en flexibel arbetsmiljö där dina önskemål och verksamhetens behov möts.
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt.. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Östersunds kommun
Östersunds Kommun Kontakt
