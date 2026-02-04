Vikarierande Biomedicinsk analytiker till Transfusionsmedicin
2026-02-04
Är du biomedicinsk analytiker och redo för ett utmanande och spännande arbete i ett sammansvetsat team med stark laganda? Hos oss spelar du en avgörande roll i vårdkedjan genom att utföra blodgruppsserologiska analyser och leverera blodprodukter till patienter i behov.
Välkommen att bli en del av vårt dedikerade team!
Du erbjuds
ett utmanande och spännande arbete i en väl sammanhållen arbetsgrupp med stor laganda
individuellt anpassad introduktion utifrån dina behov för att du ska få en så bra start hos oss som möjligt
utveckling och fortbildning är något vi värderar högt därför finns möjlighet att ta del av
internföreläsningar som hålls med jämna mellanrum.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Som biomedicinsk analytiker hos oss arbetar du med blodgruppsserologiska analyser och ansvarar för att lämna ut blodprodukter till patienter i behov av transfusion. Du blir en viktig del av en verksamhet som spelar en central roll i hela vårdkedjan.
Tjänsten avser ett vikariat på 12 månader, dagtid. Kvälls- och helgarbete förekommer. Veckoarbetstiden är 38 timmar och 15 minuter.
Vi söker dig som
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt
är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar
arbetar bra med komplexa frågor. Du analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser dem.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för rollen.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad biomedicinsk analytiker
Meriterande:
Erfarenhet av transfusionsmedicin och/eller immunologi.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
