Vikarierande biomedicinsk analytiker till Rättsmedicinalverket i Linköping
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2026-07-03
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Vill du vara med och stärka rättssäkerheten? På Rättsmedicinalverket samarbetar experter inom rättsmedicin, rättskemi, rättsgenetik och rättspsykiatri för att ge rättsväsendet svaren de behöver. Varje detalj kan vara avgörande, och oavsett om du arbetar direkt med analyser och utredningar eller i en stödjande roll, bidrar du till ett rättssäkert samhälle.
Nu söker vi en biomedicinsk analytiker för ett ettårigt vikariat till enheten för rättsmedicin i Linköping.
Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här jobbar rättsläkare, utredare, rättsmedicinska assistenter, biomedicinska analytiker, administratörer och många fler på uppdrag av bland andra polis, åklagare och domstol. Enheten för rättsmedicin i Linköping består av ca 25 personer som tillsammans arbetar med att genomföra rättsmedicinska obduktioner, samt utfärda rättsintyg.
Ditt uppdrag
Som biomedicinsk analytiker i vårt histopatologiska laboratorium arbetar du i den löpande rutinverksamheten med att utföra histopatologiskt arbete, d v s preparering, framställning av klossar, snittning och färgning av mikroskopiska preparat.Publiceringsdatum2026-07-03Kvalifikationer
legitimierad biomedicinsk analytiker
mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda senast vid sista ansökningsdagen.
Personliga egenskaper och förmågor
Eftersom du kommer att ingå i en liten arbetsgrupp om tre BMA, lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Vi vill därför att du utför dina arbetsuppgifter självständigt och tar ansvar för att planerat resultat uppnås. För att lyckas i rollen är det viktigt att du bidrar till att främja en stabil och förtroendeskapande atmosfär. Vidare krävs att du är strukturerad och planerar arbetet på ett effektivt sätt och har förmåga att hantera flera arbetsuppgifter samtidigt. Det är viktigt att du har en god samarbetsförmåga och ett flexibelt arbetssätt där du snabbt kan ställa om vid behov.
Anställningen
Anställningen är en visstidsanställning på ett år. Eventuellt kommer anställningen att lysas ut ytterligare ett år. Tillträde sker i september enligt överenskommelse. Placering i Linköping. Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning.
RMV är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
Vi genomför en bakgrundskontroll för vissa av våra anställningar genom att kontrollera utdrag ur belastningsregister. I samband med anställning vid RMV kan följa en skyldighet att krigsplaceras. Befattningen kan komma att bli inplacerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kan därmed komma att genomföras under anställningen.
Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov. Inför anställning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utförs kontroller med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast den 31 juli 2026. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju. Om du har skyddade personuppgifter kontakta nedan angiven chef.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och verkar för att ge lika rättigheter och möjligheter.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta biträdande enhetschef Lotta Nordén Pettersson, tfn 010-483 42 54. Våra fackliga företrädare nås via vår växel tfn: 010-483 41 00. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för ST/OFR Selma El Hadi, och för Seko Christer Johansson.
Ta gärna del av våra förmåner:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här jobbar rättsläkare, utredare, rättsmedicinska assistenter, biomedicinska analytiker, administratörer och många fler på uppdrag av bland andra polis, åklagare och domstol.
Här kan du möta några av våra medarbetare:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/
Avdelningen för rättsmedicin genomför varje år cirka 5 500 rättsmedicinska obduktioner på uppdrag av polis och åklagare. Vi undersöker också misstänkta gärningsmän och brottsoffer som utsatts för våldsbrott. Inom avdelningen för rättsmedicin finns sex rättsmedicinska enheter placerade i Umeå, Uppsala, Stockholm, Göteborg, Linköping och Lund.
Det här gör vi:https://www.rmv.se/verksamheter/rattsmedicin/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rättsmedicinalverket
(org.nr 202100-4227), https://www.rmv.se/
587 58 LINKÖPING Arbetsplats
Rättsmedicinalverket RMV Jobbnummer
9990444