Vikarierande bibliotekarie till SLU-biblioteket vid campus Umeå
Sveriges lantbruksuniversitet / Bibliotekariejobb / Umeå Visa alla bibliotekariejobb i Umeå
2026-03-02
Biblioteket
Sätter du användaren i fokus? SLU-biblioteket vid campus Umeå söker en vikarie till bibliotekets kundtjänster och evenemangsverksamhet.
Om jobbet:
SLU-biblioteket är Sveriges längsta bibliotek, med närvaro i Umeå, Uppsala och Alnarp. Nu söker vi en vikarierande bibliotekarie för två av våra kolleger i Umeå som går på föräldraledighet efter varandra. Om du trivs med att ge god service till den som står framför dig tror vi att du kommer att trivas hos oss! Du kommer i huvudsak att arbeta med:
• bibliotekets fysiska och digitala kundtjänst
• hantering av tryckta medier
• stöd till bibliotekets evenemangsverksamhet
• användardriven anpassning av bibliotekets fysiska lokaler
Därutöver kan andra vid bibliotek vanligt förekommande arbetsuppgifter förekomma. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras om behov uppstår.
Din bakgrund:
Alla på SLU-biblioteket har skiftande bakgrund och olika kompetenser, vilket är något vi är stolta över och strävar efter att förstärka vid rekrytering. För att söka just denna tjänst behöver du uppfylla följande krav när du påbörjar anställningen:
• kandidatexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande
• god kommunikationsförmåga i tal och skrift, på såväl svenska som engelska
Det är även meriterande om du har:
• erfarenhet av att arbeta på bibliotek
• erfarenhet av att arbeta med användarcentrerade metoder
Vi söker dig som är flexibel och har ett starkt intresse för att lära dig nya saker samt är strukturerad, kvalitetsmedveten och ansvarstagande. Du behöver också kunna ge ett gott och professionellt bemötande oavsett vem som står framför dig.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
SLU-biblioteket arbetar i samverkan med SLU:s forskare, studenter och anställda för att bidra till att stärka kvaliteten i SLU:s forskning och utbildning. Vi arbetar för att SLU:s aktörer ska bli framgångsrika i sin verksamhet och för att universitetets resultat ska spridas och bli till nytta i samhället. Biblioteket har ett femtiotal anställda som finns på fyra av SLU:s orter i en sammanhållen gemensam organisation och resor och digitala möten är därför en viktig del av vår vardag. SLU-biblioteket erbjuder möjlighet att förlägga en del av arbetstiden hemifrån om man så önskar och det passar verksamhetens behov.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
Umeå
Anställningsform:
Vikariat, 9 månader
Omfattning:
100%.Tillträde
2026-04-01 eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-03-16.
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet.
SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Ersättning
