Vikarierande Behandlingssekreterare Familjeteamet Ungdom
Trollhättans Kommun / Socialsekreterarjobb / Trollhättan Visa alla socialsekreterarjobb i Trollhättan
2025-11-14
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Om verksamheten
Vi söker en stabil och samarbetsinriktad behandlingssekreterare för ett vikariat till Familjeteamet Ungdom, en arbetsgrupp inom Trollhättans stads Familjeteamsenhet.
Enheten ingår i området Förebyggande och Insatser tillsammans med flera andra utförarverksamheter. Vi arbetar med stöd- och förändringsarbete för ungdomar samt deras familjer, och strävar efter att stärka, samordna och synliggöra viktiga faktorer som familj, skola och sysselsättning för att uppnå långsiktiga positiva förändringar.
Vår arbetsplats är det centralt belägna Familjehuset, där cirka 35 medarbetare arbetar i fyra team med olika inriktningar, alla under ledning av en teamledare. Vi är stolta över att vara HBTQi-certifierade och arbetar aktivt för att skapa en inkluderande och trygg miljö för alla.Publiceringsdatum2025-11-14Dina arbetsuppgifter
I rollen som behandlingssekreterare kommer du att skapa anpassade lösningar utifrån individens och familjens behov, både genom behovsprövade insatser och insatser utan behovsprövning. I och med den nya socialtjänstlagen har vi nu möjlighet att möta upp familjer i ett tidigare skede med fler insatser. Vi strävar alltid efter att erbjuda rätt insats i rätt tid.
Samtalet är det centrala och sker både tillsammans med kollegor och enskilt. Att stötta hela nätverket runt individen är en viktig faktor i arbetet för att skapa en hållbar förändring. Vi använder FIT (Feedback informed treatment) för att systematiskt följa upp våra insatser. Som komplement till behandlingsinsatser kan drog- och alkoholtester genomföras vid behov.
Arbetet bedrivs främst dagtid, till viss del även kvällstid. Som nyanställd erbjuds du en mentor och kontinuerligt kompetenshöjande insatser. Vi värnar om din hälsa och erbjuder flexibel arbetstid, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt andra förmåner via personalföreningen Rabatten.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen, är utbildad socialpedagog eller har annan högskoleutbildning på minst 180 högskolepoäng som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har erfarenhet av behandlingsarbete med människor i utsatta livssituationer, gärna med fokus på våld i nära relationer, missbruk, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och socialt förändringsarbete.
För att lyckas i denna roll ser vi att du har förmågan att förmedla trygghet och stabilitet till ungdomar, föräldrar, kollegor och samarbetspartners. Du har god vana vid dokumentation, är stresstålig och har förmåga att fatta snabba beslut. Vi värdesätter en öppen och tydlig kommunikationsstil samt ett flexibelt och lösningsfokuserat arbetssätt. B-körkort är ett krav för tjänsten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsinformation
Tjänsten är ett tidsbegränsat vikariat med tillträde den 8: januari 2026 eller enligt överenskommelse, och sträcker sig fram till den 31:e december 2026. Vill du vara med och göra skillnad i ungas liv? Då är du varmt välkommen att ansöka.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast Lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/327". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Astrid Segelod, Enhetschef 0520-495417 Jobbnummer
9604412