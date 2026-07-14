Vikarierande behandlare till BUP förstärkta öppenvård TFI-teamet
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2026-07-14
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Verksamhetsområde barn- och ungdomspsykiatri
Vi är Akademiska sjukhuset – ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Som länssjukhus och leverantör av högspecialiserad vård erbjuder vi vård till två miljoner människor i Mellansverige. Här händer det ständigt något – ett nytt liv föds, en mormor opereras, en kollega hyllas som hjälte. Hos oss får du uppleva både hårda prövningar och fantastiska händelser, i en stark gemenskap med kollegor. Välkommen med din ansökan!
Vår verksamhet
Teamet för Tillfälligt förstärkta insatser (TFI) finns inom Barn- och ungdomspsykiatrins förstärkta öppenvård. Teamet har som uppdrag att genomföra korta intensiva öppenvårdsinsatser. Syftet med insatserna är att skyndsamt kunna stabilisera kring barnpsykiatriska patienter. Insatserna riktas till individ, familj och den större kontexten kring barnet/ungdomen utifrån vart behovet bedöms som störst. Vi arbetar i par runt varje familj. Insatserna är mobila och sker i huvudsak i hemmet, men kan också ske på mottagning. Arbetstiden är förlagd till kontorstid. Inom tjänsten i TFI finns möjlighet att i vissa fall göra längre behandlingsinsatser.
Det finns fyra heltidstjänster i teamet varav tre är tillsatta. Kompetens finns bland annat inom den familjeterapeutiska metoden FFT och behandlarna i teamet har erfarenhet/utbildning inom psykiatri och/eller socialt arbete.
Ditt uppdrag
Du medverkar till att skräddarsy stabiliserande insatser för familjerna utifrån ditt kunskapsperspektiv. Som en del av teamet bidrar du med dina specifika kvalifikationer och kompetenser.
Det ingår att vara delaktig i utvecklingsarbete av teamets uppdrag och arbetssätt.Publiceringsdatum2026-07-14KvalifikationerKvalifikationer
Du som söker har relevant vårdutbildning alternativt utbildning inom socialt arbete. Detta innebär att du till exempel kan vara skötare, arbetsterapeut, socionom, psykolog, psykiatrisjuksköterska etc.
Meriterande:
Vi ser gärna att du har erfarenhet av barnpsykiatriskt arbete. Det är meriterande att ha erfarenhet av arbete med patientgrupper med psykossymtom och/eller självskadebeteende/suicidnära beteende. Det är också en fördel om du har vana av arbete med barn med låg funktionsnivå. Har du utbildning/erfarenhet av familjebehandling ses det som en merit.
Din kompetens
Vi ser att du som söker har en god samarbetsförmåga och en öppenhet för nya/andra kunskapsperspektiv. Du är en stabil person med god självkänsla och en trygghet i din professionella roll. Du är kreativ och flexibel samt har en förmåga att se situationer i ett helhetsperspektiv. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
PRAKTISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
Du behöver kunna vistas i hem där djur finns. B-körkort är ett krav. Inför tillsättning av tjänst tas utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.
Vi erbjuder
Vi erbjuder ett vikariat i ett år på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Arbetstid dagtid. Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/formaner/).
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten kontakta:
Avdelningschef Ylva Kuzmicki 018-611 91 04
Facklig kontakt nås via växeln 018-611 00 00
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Läs om anställningsvillkor och lönesättning inom Region Uppsala här: Bli vår nya kollega (https://regionuppsala.se/jobb-och-utbildning/bli-var-nya-kollega/)
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "AS858/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
10002678