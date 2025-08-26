Vikarierande barnskötare till Vanadis förskolor från september
2025-08-26
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Vi söker en utbildad barnskötare från 10 september till och med 31 december.
Hos oss arbetar du i en tydlig organisation, där barnens bästa är i fokus och där vi har framtagna gemensamma ställningstaganden hur vi tolkar vår läroplan, hur vi arbetar i lärmiljöer och vilket förhållningssätt som präglar vår vardag på förskolan. Vanadis förskolor har ett medvetet reflekterande arbetssätt och en organisation som understöder det. Du kommer att vara i reflektion med kollegor på avdelning, på den egna förskolan samt övriga förskolor i enheten.
Din roll
Vi söker en driven barnskötare fylld med glädje, värme och entusiasm som fokuserar på det barnen har rätt till på förskolan. Du lägger vikt vid att skapa goda relationer med barn, vårdnadshavare, kollegor och ledning. Som barnskötare kommer du att bidra till att vardagen på förskolan fungerar väl och att omsorg, lek och undervisning bildar en helhet där det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och val. Tillsammans med övriga kollegor på förskolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen.
Du deltar i det pedagogiska utvecklingsarbetet och den pedagogiska dokumentationen enligt förskolans läroplan och verksamhetsmål. Du är engagerad och deltar aktivt i planering och utvärdering av arbetet och värdesätter reflektion som en viktig del i att utveckla förskolan. Du bidrar vid föräldramöten och utvecklingssamtal. Du ser till hela förskolans och enhetens bästa och bidrar med din kunskap och erfarenhet till andra utanför din avdelning i de forum du deltar.
Din kompetens och erfarenhet
För denna tjänst behöver du:
Gymnasieutbildning inom barn och ungdom eller likvärdig utbildning.
Erfarenhet av att arbeta som barnskötare i förskolan.
Erfarenhet av att arbeta med TAKK
Erfarenhet av att utföra pedagogisk dokumentation.
Mycket goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av att arbeta med projekterande arbetssätt.
Erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg tillsammans med barn.
Erfarenhet av att arbeta med barn med funktionsvariationer.
Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande. Ditt barnfokus är tydligt och du har en positiv attityd till ditt arbete och ditt arbetslag såväl som till hela förskolan och enheten. Du samarbetar med kollegor, barn och vårdnadshavare på ett lyhört och smidigt sätt samt lyssnar, kommunicerar samt hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du handlar i enlighet med fattade beslut, läroplanen, mål, policys och riktlinjer. I de dagliga kontakterna med vårdnadshavarna är du barnfokuserad, serviceinriktad och professionell.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
