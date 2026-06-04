Vikarierande Barnskötare till sommaren 2027
WilmerAlda AB / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2026-06-04
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VIKARIAT erbjuds UTBILDAD OCH ENGAGERAD BARNSKÖTARE från 10 aug.
Vi söker dig som är erfaren, har engagemang och är nyfiken. Vikariatet innebär arbete med åldersblandade barngrupper 1-5 år i nära samarbete med två engagerade kollegor på en av våra avdelningar, varav en är avd.ansvarig pedagog
• VI ERBJUDER
En kreativ och trivsam miljö nära Tantolunden
Fyra åldersblandade avdelningar med två gårdar
Kompetenta kollegor på hela WilmerAlda och vi ser oss alla som en gemensam VI - grupp.
Tydlig organisation och professionellt arbetssätt
APT / personalmöten på dagtid en ggr/mån
Reflektionstid, planerings- och utvecklingsdagar
Egen kock och kravmat
Friskvårdsbidrag och kollektivavtal
En arbetsplats med stor gemenskap och vi ser till att roa oss mellan varven mellan vårt seriösa, vardagsslit.
• VI SÖKER DIG SOM
Du har kunskap om Förskolans Läroplan och förståelse för vikten av pedagogiskt dokumentation.
Har ett engagemang för att skapa en trygg och kreativ lärorik miljö för barn samtidigt som du uppskattar samarbete, utveckling och ett proffesionellt arbetssätt.
Du har varit delaktig i att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter utifrån barns behov och intressen.
Digitala verktyg är en naturlig del av ditt arbete för att synliggöra barnens lärande och utveckling.
Du talar och skriver det svenska språket flytande, då du i samarbete med kollegor behöver skapa vissa pedagogiska dokument.
Är trygg i samarbetet med vårdnadshavare
Är samarbetsvillig, flexibel och lösningsorienterad
Din ansökan
Vi vill att du för oss åskådliggör ditt eget arbete, tex VAD och HUR du tänker och arbetar pedagogiskt och kreativt med barn.
Vi vill även att berättar lite om dig själv, dina personliga egenskaper, din ålder, var du bor och lite om din liv och din familjesituation.
Minst två referenser samt ditt löneanspråk lämnas i ansökan
Vi återkopplar till sökande som uppfyller vad vi söker. Tjänsten ska tillsättas fr 10 aug och är ett grav.vik fram till sommaren 2027. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04
Ansökan endast via e-post med CV och Personligt brev
E-post: forskola@wilmeralda.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Engagerad vik. barnskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wilmeralda AB
(org.nr 556599-0875), http://www.wilmeralda.se
Drakenbergsgatan 10-12 (visa karta
)
117 41 STOCKHOLM Arbetsplats
WilmerAlda AB Kontakt
WilmerAlda, Skolchef, rektor, ägare
Annika Bäck forskola@wilmeralda.se Jobbnummer
9948859