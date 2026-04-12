Vikarierande Barnskötare till sommaren 2027
2026-04-12
UTBILDAD OCH ENGAGERAD BARNSKÖTARE som kan påbörja tjänsten snarast
Vi söker en utbildad barnskötare med erfarenhet, engagemang och en stor nyfikenhet för ett utvecklande arbetssätt. Vikariatet innebär arbete med åldersblandade barngrupper 1-5 år i nära samarbete med två engagerade kollegor på avd.
• VI ERBJUDER
En kreativ och trivsam miljö nära Tantolunden
Fyra åldersblandade avdelningar med två gårdar
Kompetenta kollegor på hela WilmerAlda och vi ser oss alla som en gemensam VI - grupp.
Tydlig organisation och professionellt arbetssätt
APT / personalmöten på dagtid
Reflektionstid, planerings- och utvecklingsdagar
Egen kock och kravmat
Friskvårdsbidrag och kollektivavtal
En arbetsplats med stark gemenskap som ser till att roa oss mellan varven mellan vårt seriösa, vardagsslit.
• VI SÖKER DIG SOM
Du har en stark identitet i din barnskötarroll
Du har längre erfarenhet från bla just förskolan
Du vet vad Förskolans Läroplan innebär
Digital kompetens prioriteras
Har du arb med projektarbeten, teman och pedagogisk dokumentation så prioriterar vi det.
Du talar och skriver det svenska språket, då du även kan behöva skriva vissa dokument.
Är trygg i samarbetet med vårdnadshavare
Är samarbetsvillig, flexibel och lösningsorienterad
Din ansökan
Vi vill att du för oss åskådliggör ditt eget arbete, tex VAD och HUR du tänker och arbetar pedagogiskt och kreativt med barnen..
Vi vill även att berättar lite om dig själv, dina personliga egenskaper,din ålder, var du bor och lite om din liv och familjesituation.
Minst två referenser samt löneanspråk lämnas i ansökan
Vi återkopplar endast till sökande som uppfyller vad vi söker just för denna vikariatstjänst, som ska tillsättas snarast och är ett grav.vik till sommaren 2027 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Ansökan endast via e-post med CV och Personligt brev
E-post: forskola@wilmeralda.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarie engagerad Barnskötare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wilmeralda AB
(org.nr 556599-0875), http://www.wilmeralda.se
Drakenbergsgatan 10-12 (visa karta
)
117 41 STOCKHOLM Arbetsplats
WilmerAlda AB Kontakt
WilmerAlda, Skolchef, rektor, ägare
Annika Bäck forskola@wilmeralda.se Jobbnummer
9848940