Vikarierande Barnskötare till Montessoriförskola
2026-03-17
Montessoriförskolan Trädet söker barnskötare
Graviditetsvikariat - minst 1 år
Montessoriförskolan Trädet söker nu en engagerad och varm barnskötare för ett graviditetsvikariat på minst ett år, med start enligt överenskommelse. Med start den 10 Augusti 2026Publiceringsdatum2026-03-17Om företaget
Montessoriförskolan Trädet är en mindre, familjär förskola där vi arbetar utifrån Montessoripedagogiken. Vi lägger stor vikt vid barnens självständighet, nyfikenhet och lust att lära i en trygg och inspirerande miljö. Hos oss står respekt, gemenskap och glädje i centrum.Dina arbetsuppgifter
Som barnskötare hos oss kommer du att:
Delta i det pedagogiska arbetet utifrån Montessoripedagogiken
Stötta barnens utveckling och lärande i vardagen
Arbeta nära kollegor och vårdnadshavare
Vara delaktig i planering, dokumentation och uppföljning
Vi söker dig som:
Är utbildad barnskötare
Har ett genuint intresse för barns utveckling och lärande
Är ansvarstagande, flexibel och samarbetsvillig
Har ett varmt och professionellt bemötande
Erfarenhet eller utbildning av Montessoripedagogik är meriterande
Behärskar det svenska språket flytande.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt arbete i en trygg och engagerad arbetsgrupp
Möjlighet att arbeta i en stimulerande Montessorimiljö
Ett vikariat på minst 1 år med goda möjligheter till fortsatt samarbete
Anställningsform
Graviditetsvikariat, heltid enligt överenskommelse.
Tillträde enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till:
Rektor Madeleine på mailadress: info@tradet.se
Urval och intervjuer sker löpande - vänta därför inte med din ansökan! OBS, jag vill inte bli uppringd utan kontakter vid intresse.
Varmt välkommen med din ansökan
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: info@tradet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Barnskötare 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Föräldrakooperativet Montessoriförskolan Trädet
Skäpplandsgatan 12 (visa karta
)
414 78 GÖTEBORG Arbetsplats
Föreningen Trädet Föräldrakooperativt Daghem Jobbnummer
9801074