Vikarierande Barnskötare till Förskolan Vattenhjulet
2026-03-05
Vad vi gör och vill
Förskolan Vattenhjulet ligger centralt i Fårdala.
Det är Tyresös första konceptförskola. Vattenhjulet har tre team, med fyra basgrupper vardera.
I vår enhet arbetar nyfikna och engagerade barnskötare och förskollärare för att skapa en likvärdig och hållbar förskola för barn och pedagoger. Vi arbetar med Grönflagg utifrån Hållbarhetens tre dimensioner, ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. Vi behöver en barnskötare till förskolan som kan tänka sig att arbeta med alla barn och vuxna som en "husvikarie" till en början för att eventuellt i december gå in i som ordinarie pedagog i ett team.Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Som barnskötare på Förskolan Vattenhjulet är du närvarande och engagerad i barnens lekar i den utbildning och undervisning som bedrivs. Du stöttar och hjälper barnen med hygien behov, vid måltider, på och av klädning, vila, högläsning, skapande och utelek. Schemat är varierande från tidig morgon och frukost med barnen till sen eftermiddag då förskolan stänger. Arbetsuppgifterna är även de varierande utifrån barnens behov och intressen. På Ballongen har vi kul tillsammans med barnen och med våra kollegor.
Vem är du?
Du är en utbildad och erfaren barnskötare som vill arbeta med barn.
- Erfarenhet av arbete med barn 1-5 år minst ett år
- Du är flexibel och vill arbeta med barn utifrån förskolans styrdokument och riktlinjer
- Barnskötarutbildning är meriterande
Välkommen med din ansökan
Varmt välkommen med din ansökan senast 20260313, Kontakta oss via mejl eller telefon:
Biträdande rektor, Tove Trossö, tove.trosso@tyreso.se
och 08-5782 71 16.
Kontaktuppgifter till arbetstagarorganisationerna finner du här https://www.tyreso.se/arbetstagarorganisationer.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.tyreso.se/jobba-hos-oss.html.
Vid anställning som innebär arbete med barn behöver du visa ett utdrag ur belastningsregistret.
Begär gärna utdraget digitalt. Det underlättar rekryteringsprocessen.
Om Tyresö
Tyresö är nära. Nära storstad, skog och skärgård, 20 minuter från Stockholm city. Tyresö kommun som arbetsplats kännetecknas av fokus på resultat, engagemang och nära ledarskap. Vi gör skillnad i Tyresöbornas vardag. Bli en av oss, här trivs nya tankar.
Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen i Tyresö ansvarar för hela utbildningskedjan - från förskola till vuxenutbildning. Vi ligger i framkant när det gäller ett inkluderande arbetssätt och har ett arbetsklimat där medarbetare, barn och elever kan växa och lyckas. Gemensamt för alla våra verksamheter är helhetstänk, likvärdighet och ett nära pedagogiskt ledarskap. Tillsammans skapar vi en utbildning för var och en.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer. Ersättning
månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/44". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tyresö kommun
(org.nr 212000-0092) Kontakt
Tove Trossö +46857827116 Jobbnummer
9780330