Vikarierande barnskötare till Bullerbyns förskola
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Vaggeryd Visa alla barnskötarjobb i Vaggeryd
2026-01-15
, Gnosjö
, Aneby
, Jönköping
, Sävsjö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen i Vaggeryd
, Jönköping
, Värnamo
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Bullerbyns förskola är en förskola med sex avdelningar. Här arbetar vi med professionalitet och har ett gott arbetsklimat. Glädjen är en kraft som fogar oss samman i uppdraget.
Förskolan ingår i enhet 5 tillsammans med andra förskolor och samtliga förskolor arbetar projekterande och med pedagogisk dokumentation som förhållningssätt. Projektet tar sin utgångspunkt i enhetens gemensamma tema och formas genom barns lekar och utforskande. Projekterandet är vårt sätt att arbeta systematiskt och ämnesövergripande.
Förskolorna i Vaggeryds kommun arbetar tillsammans med Remida som är en pedagogisk verksamhet och ett center för spillmaterial. ReMidas filosofi utgår från att materialet blir pedagogiskt i barnens händer och där kreativitet och hållbar framtid alltid ställs i relation till det som erbjuds. Remida är för oss också en arena för kollegialt lärande där pedagoger möts i olika nätverk.
Om jobbet
Att arbeta som barnskötare innebär unika och betydelsefulla möjligheter i att vara med och bidra till barns utveckling och lärande. TILLSAMMANS och FRAMTIDSTRO är värdeord vi har tagit ställning för i den utbildning vi erbjuder barnen på Bullerbyns förskola.
Med hjälp av verktygen observation, dokumentation och reflektion synliggör du barns inflytande och läroprocesser; enskilt och i grupp. Arbetet med en hundraspråklig pedagogisk dokumentation utgör en självklar och viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet och i vår verksamhetsutveckling. Publiceringsdatum2026-01-15Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad barnskötare med arbetslivserfarenhet, alternativt dokumenterad mångårig arbetslivserfarenhet från arbete i förskola. Du har arbetat i barngrupp och har även erfarenhet av att leda barn i grupp. Du har ett intresse för barn och deras utveckling.
I enlighet med Skollagen krävs utdrag ur belastningsregistret före anställning. Beställ gärna detta i samband med din ansökan.
Övrigt
I denna rekryteringsprocess ingår intervjuer och referenstagning.
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt ID och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan.
Om du har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef, istället för att söka via vårt digitala system. Vi hjälper dig vidare på ett säkert sätt.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "26/6". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vaggeryds kommun
(org.nr 212000-0522) Arbetsplats
Vaggeryds kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Rektor
Anna Benfante Anna.Benfante@vaggeryd.se 0370-67 82 71 Jobbnummer
9686757