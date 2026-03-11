Vikarierande barnskötare som kan arbeta vid behov
2026-03-11
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Nu söker vi dig som vill jobba som vikarierande barnskötare inom Idun förskolor.
Alla våra förskolor arbetar utforskande med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Som medarbetare på Norra innerstadens stadsdelsförvaltning erbjuds du en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för en välfungerande verksamhet. Våra förskolor har kompetenta pedagoger som ser framemot att arbeta tillsamman med dig.
Din roll
Våra förskolor söker vikarier för ordinarie personal vid oplanerad frånvaro. Vi söker därför dig som är flexibel och kan arbeta pass som uppstår med kort varsel. Du kan bli erbjudan pass någon av våra åtta förskolor beroende på var behovet uppstår. Ibland kan behov uppstå även i förskoleköket.
Som barnskötare är du en viktig del i arbetslagen som tillsammans ser till att vardagen på förskolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barnens delaktighet och val. Tillsammans med övriga kollegor på förskolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen. Du är aktiv i relationen med barnen och i deras lek. I möte med vårdnadshavare har du en god kommunikation och agerar professionellt och serviceinriktat. Som barnskötare hos oss handlar du i enlighet med läroplanen, uppsatta mål, policys och riktlinjer.
Din kompetens och erfarenhet
Du behöver ha:
Erfarenhet av att arbeta i förskola
Det är meriterande om du har:
barnskötarutbildning alternativt påbörjad barnskötarutbildning
erfarenhet av att arbeta i förskolekök
erfarenhet av att arbeta med barn med funktionsvariationer
möjlighet att arbeta varje veckodag
Som person är du engagerad, flexibel och självgående. Du har ett tydligt barnfokus och ett intresse av att bidra till barnens utveckling och lärande. Vi söker dig som har en positiv attityd i ditt arbete och till ditt arbetslag. Du är tydlig i din kommunikation och kan anpassa dig efter mottagaren. Du har god samarbetsförmåga och samverkar med barn, kollegor och vårdnadshavare på ett lyhört och professionellt sätt.
Vad erbjuder vi dig?
Som anställd inom Idun förskolor erbjuds du en kreativ och utvecklande arbetsmiljö där öppenhet och delaktighet genomsyrar hela verksamheten. Här möts du av kompetenta kollegor och ett engagerat ledningsteam. Du erbjuds även kostnadsfria pedagogiska luncher och en arbetsplats i Stockholms innerstad.

Publiceringsdatum
2026-03-11

Övrig information
För att kunna arbeta inom våra förskolor måste du uppvisa ett utdrag från Polisens belastningsregister. Utdraget beställer du själv och är giltigt i ett år.
Vi kommer arbeta med urval och intervjuer löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.

Ersättning
Timlön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1288".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Norra innerstaden stadsdelsförvaltning, Förskoleavdelningen

Kontakt
Lonneke Pronk 0761209825

Jobbnummer
9789385