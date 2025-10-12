Vikarierande barnskötare i Stockholm höstterminen 2025
Söker du ett givande och flexibelt arbete och vill jobba som pedagog i förskola eller resurs i grundskolan? Då ska du söka som vikarie hos oss på Vikariepoolen!
Om jobbet
Att jobba som vikarie innebär att du ersätter en ordinarie pedagog för en kortare eller längre period. Tillsammans med ordinarie pedagoger är du med och medverkar till att barn och elever får trygga och meningsfulla dagar. Som anställd hos oss erbjuds du uppdrag som matchas mot dina val och kompetenser när du har möjlighet att arbeta. Du blir en del av ett team som värdesätter samarbete och som finns där om du har frågor eller funderingar inför, under eller efter ett uppdrag
Om dig
Vi söker dig som motiveras av att bidra till barn och ungas möjlighet att lära och utvecklas. Din vilja och förmåga att arbeta tillsammans med andra i team är viktig för att kunna göra ett bra arbete, liksom att kunna arbeta självständigt med att leda och planera aktiviteter. Du har tidigare erfarenhet av arbete med barn och vi ser gärna att du är utbildad barnskötare eller har läst pedagogik. Du behöver också ha referenser från tidigare arbete som pedagog.
För att ansökan ska behandlas behöver cv och personligt brev laddas upp.
För att arbeta i skola och förskola krävs ett godkänt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola eller förskola. Mer information finns på www.polisen.se. Så ansöker du
