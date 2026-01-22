Vikarierande barnsekreterare till Familjehemsenheten
2026-01-22
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Social- och arbetsmarknadsförvaltningen handlägger delar av socialtjänstens verksamheter i Mölndal. Familjehemsenheten består av elva medarbetare som är indelade i två grupper, barnsekreterare och familjehemssekreterare. Till enheten hör också två förste socialsekreterare och en specialpedagog. Enheten har ett nära samarbete med övriga enheter inom barn och unga-området bland annat utredningsteam, säkerhetsteamet och öppenvården. Vi har olika kompetens och bakgrund, det gemensamma är att vi är engagerade och har ett starkt barnperspektiv. Vi jobbar nära varandra, är prestigelösa, har roligt på jobbet och ger varandra ett stort kollegialt stöd.
I Mölndal är det styrkebaserade förhållningssättet självklart och vi har ett stort fokus på nätverksarbete genom att bland annat använda oss av Signs of Safety. Vi arbetar också med Förälder på avstånd, det vill säga att ursprungsföräldrarna ska vara så delaktiga som möjligt i de placerade barnens liv. Vi på enheten har ett stort fokus på att lära oss av våra erfarenheter och att utveckla arbetet för att kunna skapa bästa möjliga familjehemsvård.
Nu ska en av våra barnsekreterare gå på föräldraledighet och vi söker därför en barnsekreterare för ett vikariat. Du som söker är intresserad av att arbeta för att ge våra placerade barn och ungdomar en trygg och förutsägbar tillvaro.Publiceringsdatum2026-01-22Arbetsuppgifter
Som barnsekreterare ansvarar du för att följa upp vården för placerade barn och ungdomar, både enligt SoL och LVU. Du hanterar alla förekommande frågor som kan uppstå i barnets liv. Arbetet syftar till att barnet ska få en god utveckling och en gynnsam skolgång. Barnsekreterare och familjehemssekreterare arbetar i team kring de placerade barnen.
Arbetet är självständigt, men kräver ett nära samarbete med kollegorna på enheten samt med andra interna och externa samarbetspartners. Metod- och processhandledning är en naturlig del i arbetet.Kvalifikationer
För tjänsten krävs att du har socionomexamen och att du har erfarenhet av att ha arbetat med familjehemsvård eller myndighetsutövning inom barn och unga. Då arbetet är omväxlande och flexibelt är det viktigt att du är lyhörd och inkännande, har god samarbetsförmåga, goda kunskaper inom relevant lagstiftning samt har lätt för att uttrycka dig i tal och skrift. B-körkort är ett krav.
Vi erbjuder dig ett intressant och stimulerande arbete där du får möjlighet att bidra med din kompetens. Som anställd inom Mölndals Stad erbjuds du flextid, extern handledning samt friskvårdsbidrag.
Intervjuer kan komma att ske löpande även innan ansökningstidens slut.
Välkommen med din ansökan!
