Vikarierande arbetsterapeut till Rättspsykiatrin i Kristinehamn
Söker du en arbetsplats med god stämning och utmanande arbetsuppgifter? Vill du vara med och utveckla den arbetsterapeutiska delen av den rättspsykiatriska vården? Då är du varmt välkommen med en ansökan.
Din arbetsplats
Rättspsykiatrin arbetar för den som är överlämnad till rättspsykiatrisk vård. Här vårdas personer som begått brott under inverkan av en allvarlig psykisk störning och som, enligt svensk lag, inte kan dömas till fängelse. Verksamheten bedrivs i Kristinehamn och i Karlstad. Verksamheten är i en expansiv fas och omfattar totalt 42 slutenvårdsplatser i Kristinehamn och Karlstad, varav 10 med säkerhetsklass 2 och 32 med säkerhetsklass 3. Vi är cirka 90 medarbetare med bred kompetens och lång erfarenhet inom psykiatri och rättspsykiatri. Det har nyligen fattats beslut om att bygga en ny slutenvårdsavdelning med säkerhetsklass 3 inom vårt område i Kristinehamn om 14 vårdplatser, vilket är mycket glädjande. Vi fokuserar på kvalitativ rättspsykiatrisk vård. Målet med behandlingen är att patienten blir rustad för att kunna klara ett liv ute i samhället.
Vi söker en arbetsterapeut för vikariat under en föräldraledighet.Publiceringsdatum2026-01-27Arbetsuppgifter
Då rättspsykiatrisk vård ofta pågår under lång tid ges förutsättningar för att arbeta i längre processer med varierande komplexitet. Vi ser arbetsterapeuten som en mycket viktig pusselbit i vårt behandlingsarbete där arbetsterapeutiska utredningar ska skapa förutsättningar för och säkerställa en god och patientsäker vård.
Som arbetsterapeut inom verksamhetsområde Rättspsykiatri ansvarar du för att genomföra ADL-bedömningar, provar ut och förskriver hjälpmedel efter bedömning samt arbetar med patienter i individuell behandling. Några exempel på arbetsuppgifter är utredning och bedömning av aktivitetsförmågan, färdighetsträning, behandling med fokus att skapa struktur och aktivitetsbalans i vardagen samt ta fram individuellt utformat kognitivt stöd exempelvis bildstöd. Det finns också möjlighet att starta upp gruppbehandling. Utbildning och konsultation till personal på våra avdelningar ingår också som en del av uppdraget samt att handleda arbetsterapeutstudenter.
Som arbetsterapeut behöver du kunna arbeta självständigt och vara flexibel samt ha förmåga att uppmärksamma och formulera de specifika behov inom området som finns kring varje enskild patient. I arbetsuppgifterna ingår att vara med i multiprofessionell dialog och bedömning kring patienten när så behövs, bland annat vid rond, vårdplanering och externa möten. Arbetsterapeuten arbetar i team tillsammans med avdelningspersonal och andra yrkesgrupper och har i teamet en handledande och stödjande roll gällande olika insatser och träning av aktivitetsförmåga i rehabiliterande och habiliterande syfte.
Arbetsterapeutens arbetsområden är indelade i avdelningsarbete, träningslägenhet och i öppenvård. Du genomför ADL-bedömningar och arbetar med behandling och färdighetsträning tillsammans med patienter i verksamhetens träningslägenheter. Du gör bedömningar och behandlingsinsatser vid behov i patientens hemmiljö när patienten skrivs ut till rättspsykiatrisk öppenvård. Arbetsterapeuten säkerställer också stöd och hjälpmedel inför rättspsykiatrisk öppenvård och inför utskrivning från rättspsykiatrisk vård.
Vi erbjuder en individuellt anpassad introduktion för att skapa de bästa förutsättningar och trivsel i arbetet.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är legitimerad arbetsterapeut. B-körkort är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av vuxenpsykiatri och kognitiva hjälpmedel. Du behöver vara tydlig, initiativtagande, strukturerad och ha en god pedagogisk förmåga. Du behöver också ha lätt för att samarbeta med andra samt en god förmåga att både muntligt och skriftligt företräda, sammanfatta och journalföra. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Månadslön, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Region Värmland
Rättspsykiatri avdelning 82
