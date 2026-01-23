Vikarierande arbetsterapeut sökes till Sabbatsbergsbyn!
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Norra innerstadens stadsdelsområde består av de centrala delarna av Stockholm, Norrmalm och Östermalm. Här arbetar vi för att ge våra 155 000 invånare den bästa verksamheten inom bland annat förskola, socialtjänst, äldreomsorg och stadsutveckling. Vi välkomnar dig som vill vara med och göra skillnad för invånarna i Norra innerstaden.
Välkommen till oss
Sabbatsbergs vård- och omsorgsboende riktar sig till personer med en demenssjukdom eller som av fysiska skäl är i behov av vård och omsorg dygnet runt.
På Sabbatsberg finns det totalt 106 lägenheter fördelade på tre hus nära Odenplan.
Verksamheten är belägen vid Sabbatsbergs sjukhus med närhet till grönområden och goda kommunikationer. Sabbatsbergs vård- och omsorgsboende bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete och arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt med boende och anhöriga i fokus. Verksamheten har ett rikt utbud av aktiviteter, både gemensamma och individuella.
Som medarbetare erbjuder vi dig ett varierat och utvecklande arbete, en arbetsplats i centrala Stockholm, driftiga chefer och givetvis friskvårdsbidrag.
Det är en tidsbegränsad tjänst med möjlighet till förlängning. Vi söker dig som vill jobba hos oss och bli en del av vårt team!
Din roll
Rehabteamet på Sabbatsbergs vård- och omsorgsboende består av en arbetsterapeut och två fysioterapeuter. Du kommer att arbeta teambaserat i nära samarbete med fysioterapeuter, sjuksköterskor och övrig omvårdnadspersonal. Du kommer att jobba på flera enheter i nära samarbete med din arbetsterapeutkollega i ett rehab-team. I ditt uppdrag som arbetsterapeut ingår det att både självständigt och tillsammans med kollegor och övriga yrkeskategorier ansvara för bedömningar, åtgärder, dokumentation samt handledning och utbildning av omsorgspersonal. Handledning av studenter ingår också i ditt uppdrag.
Kvalifikationer och erfarenheter
Vi söker dig som:
Är legitimerad arbetsterapeut
Har god vana av dokumentation
Har goda kunskaper i svenska språket
Det är meriterade om du har:
Minst 2 års erfarenhet av arbete som arbetsterapeut.
Tidigare erfarenhet från arbete inom äldreomsorgen.
Kunskap och erfarenhet av dokumentationssystemet Vodok 2.0/ICF
Som arbetsterapeut är det viktigt att du tycker om att arbeta i team. Du behöver vara kommunikativ, ha lätt att samarbeta med olika typer av yrkeskategorier och med anhöriga. Du är självgående och noggrann och har en förmåga att se till helhetsperspektivet i verksamheten.
Du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har en öppenhet inför förbättringar och vill bidra till vår gemensamma utveckling. Vi vill gärna att du är intresserad av kvalité och utveckling då det finns stora möjligheter till kompetensutveckling.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Vad erbjuder vi dig?
Som medarbetare hos oss kan du få arbeta i ett spännande och varierande uppdrag tillsammans med professionella kollegor och engagerade chefer. Vi ger möjlighet till interna utbildningar så att du får kompetensutvecklas. Vi vill att du utvecklas och vi med dig. Läs gärna mer om våra förmåner. Förmåner för medarbetare - Stockholms stad (jobba.stockholm)Publiceringsdatum2026-01-23Övrig information
Skicka in din ansökan redan idag, intervjuer kommer ske löpande!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
