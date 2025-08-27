Vikarierande Arbetsmiljö/mättekniker till sektionen Södra arbetsmiljö
2025-08-27
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
, Kiruna
, Luleå
, Stockholm
Sök den här omväxlande tjänsten i en härlig gemenskap. Vi ser fram emot att välkomna en strukturerad och samarbetsorienterad kollega som vill bidra till vår framgång.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. Och på samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
Som vikarierande arbetsmiljötekniker kommer du att ingå i sektionen Södra arbetsmiljö, energi och klimat samt teknik. Du kommer att spela en avgörande roll i arbetet med att säkra en trygg och säker arbetsmiljö för alla anställda inom område Malmberget. Du ingår i en grupp om tre personer, och ditt ansvar omfattar att utföra arbetsmiljömätningar, riskbedömningar och analyser, större delen av arbetet är administrativt men ett teknikintresse och gruvkännedom är viktigt. Du är en analytisk person som har lätt för att skapa relationer och samarbeta med andra, du organiserar och planerar ditt arbete väl, slutför det som påbörjats och håller deadlines. Återkommande arbetsuppgifter är bland annat arbetsmiljömätningar ovan- och under jord, radonhantering, kalibrering av gasvarnare.
Det här har du med dig
- Gymnasieutbildning, meriterande med Arbetsmiljöutbildning
- B-körkort
- Flytande svenska i tal och skrift, engelska är meriterande
- Kunskap inom instrumentering/mätinstrument samt ett teknikintresse är meriterande
- Det är meriterande med gruvkännedom, anläggningskännedom, erfarenhet från arbetsmiljö/yrkeshygien samt kunskap inom mätinstrument kopplat till arbetsmiljö.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Malmberget
Omfattning: Heltid, dagtid. Visstidsanställning tom september 2026
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta sektionschef Elin Poromaa, tel: +46 730726233 E-postadress: elin.poromaa@lkab.com
Fackliga kontakter:
Malmberget/Luleå
Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
