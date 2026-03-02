Vikarierande Aktivitetsledare/Äldrepedagoger till våra mötesplatser!
2026-03-02
På Malmö stads tio öppna mötesplatser för seniorer skapar vi utrymme för gemenskap, delaktighet och aktivitet. Här kan besökare träffa andra, delta i exempelvis gymnastik, promenadgrupper, kulturinslag och föreläsningar, eller bara komma in för en stunds samtal, läsa tidningen och ta en kopp kaffe i gott sällskap.
Nu söker vi vikarier över sommaren som vill bidra till att skapa en meningsfull och aktiv vardag för äldre malmöbor. Hos oss får du ett varierat och utvecklande uppdrag där du gör konkret skillnad i människors liv.Publiceringsdatum2026-03-02Dina arbetsuppgifter
Som aktivitetsledare/äldrepedagog arbetar du hälsofrämjande och förebyggande med fokus på det friska. Tillsammans med besökarna skapar du en verksamhet som utgår från deras intressen, önskemål och behov. Målet är att stärka välbefinnande, självständighet och social gemenskap.
Du planerar, leder och utvecklar aktiviteter på mötesplatserna samt ansvarar för att verksamheten fungerar i det dagliga arbetet. I uppdraget ingår också att samverka med föreningar, civilsamhälle och andra aktörer för att bredda och stärka utbudet.
Verksamheten är öppen dagtid måndag-fredag. Kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma i samband med aktiviteter. Som vikarie arbetar du på flera av stadens mötesplatser.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har en godkänd gymnasieutbildning
• Kan uttrycka dig på svenska, i både tal och skrift
• Har god datorvana
• Kan cykla
Det är meriterande om du:
• Har studerat på universitet
• Har kunskap och erfarenhet av arbete med äldre
• Har erfarenhet av hälsofrämjande arbete
• Har erfarenhet av projektledning, samordning, samverkan och/eller nätverksbyggande
• Giltigt B-körkort
• Är flerspråkig (då det talas flera olika språk på våra mötesplatser)
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för att arbeta med människor och som vill bidra till att minska ofrivillig ensamhet och ohälsa. Du tar ansvar för ditt uppdrag, arbetar självständigt och har förmåga att omsätta idéer till handling.
Du är initiativtagande och lösningsorienterad och ser möjligheter där andra ser hinder. Samverkan och delaktighet är en självklar del av ditt arbetssätt, och du trivs med att samarbeta såväl med enskilda individer som med kollegor, föreningar och andra aktörer.
Vi lägger stor vikt vid personlig mognad. Du har god social förmåga, är lyhörd och bemöter andra med respekt och värme. Du har lätt för att skapa förtroende, bekräfta och uppmuntra, och du är flexibel när förutsättningarna förändras.
Utdrag ur belastningsregister
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
När du fått ditt utdrag uppvisar du sedan det för rekryterande chef. Observera att den normala handläggningstiden hos polisen är cirka två veckor, så beställ gärna utdraget i samband med att du söker tjänsten. Här kan du läsa mer: http://bit.ly/Information-om-utdrag
Om arbetsplatsen
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Tillsammans skapar vi en dynamisk och framtidssmart organisation. En organisation som kan möta dagens behov och framtidens utmaningar. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Sommarvikariat
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 2-3
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi gör löpande urval och kallar till intervjuer under ansökningstiden, så välkommen med din ansökan redan idag!Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Elisabeth Benediktson elisabeth.benediktson@malmo.se 0733-851800 Jobbnummer
