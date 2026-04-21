Vikarierande adjunkt i arkitekturens teori och historia (12 månader, 40%)
2026-04-21
Ämnesområde
Arkitekturens teori och historia.
Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar kunskaper om arkitekturens historiska och samtida betydelse för samhällsutvecklingen i olika geografiska och kulturella sammanhang och i förhållande till hållbar utveckling. Fokus är 1900- och 2000-talets arkitektoniska uttryck och diskurser i svensk och internationell kontext.Publiceringsdatum2026-04-21Dina arbetsuppgifter
Anställningen innefattar huvudsakligen arbete som lärare i arkitekturens teori och historia i arkitektutbildningens grundutbildning, årskurs 3, grundnivå. Detta innebär ett fokus på 1900- och 2000-talets arkitektoniska uttryck och diskurser i svensk och internationell kontext. Beroende av aktuella behov kan undervisning i andra årskurser bli aktuell. I arbetsuppgifterna ingår planering och utveckling av kurser, undervisning (i såväl ämnet arkitektur som viktiga färdigheter och kompetenser), kursadministration, pedagogisk utveckling samt samverkan inom KTH och med det omgivande samhället. Anställningens omfattning är deltid 40%. Undervisningen på grundnivå bedrivs på svenska.
Den sökande kommer ingå i avdelningen Arkitektur, kultur och miljö och förväntas bidra till avdelningens utvecklingsarbete.
Behörighet
Behörig att anställas som adjunkt är den som har
avlagt examen på grundnivå eller avancerad nivå inom ämnet för anställningen eller har motsvarande kompetens.
yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen, samt
visat pedagogisk skicklighet.
Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som adjunkt vid KTH gäller de bedömningsgrunder som anges i avsnitt 1.5. i KTH:s anställningsordning i förhållande till fastställd anställningsprofil.
Det är av högsta betydelse att den sökande har
ämnesmässig skicklighet av relevans för anställningens innehåll, vilket inkluderar förståelse för arkitekturområdet i dess helhet med fördjupning i teori och historia av relevans för anställningens innehåll.
pedagogisk skicklighet i ämnesområdet och erfarenhet av undervisning inom arkitekturutbildning och av undervisning i ämnesområdet. Bedömningen av den pedagogiska skickligheten ska också avse personens förmåga till utveckling som lärare även på lång sikt.
Det är av näst högsta betydelse att den sökande har
yrkesskicklighet av relevans för anställningens innehåll.
yrkeserfarenhet utanför högskolan.
samarbetsförmåga. Däri ingår att ha kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet.
Det är även av betydelse att den sökande har
skicklighet och erfarenhet avseende forsknings- och utvecklingsarbete inom ämnesområdet visat exempelvis genom deltagande i forsknings- och utvecklingsprojekt, publikationer, utställningar eller avslutade studier på forskarnivå.
högskolepedagogisk utbildning.
förmåga att samverka med det omgivande samhället.
förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal.
administrativ skicklighet.
Du som sökande har huvudansvaret för att ansökan är komplett utifrån annonsen. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time).
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem.
För mer information om KTH:s bedömning, se Anställningsordning vid KTH.Övrig information
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds du möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054), https://www.kth.se/om/work-at-kth/lediga-jobb
Teknikringen 74D (visa karta
)
100 44 STOCKHOLM Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad Kontakt
Helena Mattsson helena.mattsson@abe.kth.se 08-7906061
9865994