Vikarierande 1:e socialsekreterare till vår jourgrupp
Familjehemsverksamheten på Hisingen består idag av två enhetschefer och fyra 1:e socialsekreterare och är organiserad i fem olika team.
Ett team arbetar med placeringar i jourhem, ett team rekryterar och utreder nya stadigvarande familjehem och två team stöttar våra familjehem i egen regi. Det femte teamet arbetar med Kontakt- och stödinsatser enligt SoL och LSS.
Vi gör en tillfällig förstärkning av arbetsledning för vår jourgrupp. Teamet består av sex jourhemssekreterare vars huvudsakliga uppdrag är att säkerställa tillgången till jourhem samt att ge våra jourhem det stöd, den utbildning och den handledning de behöver för att utföra sina uppdrag på bästa sätt.
Som 1:e socialsekreterare arbetar du nära enhetschef och bidrar i utvecklingen av enheten. Rollen innebär att leda och fördela arbetet, fungera som sakkunnig samt stödja handläggarna i det dagliga arbetet, bland annat i deras prioriteringar och i riktning mot en ökad självständighet i arbetet.
Du kommer även att introducera nya handläggare, genomföra statistikuppföljningar och medverka i implementeringen av nya arbetsmetoder. Vidare kommer du att granska handläggningen utifrån gällande lagstiftning och riktlinjer, läsa skriftliga underlag och ge återkoppling till handläggarna. I rollen ingår att godkänna utredningar av nya familjehem. En viktig del av uppdraget är att aktivt arbeta för en god arbetsmiljö i den grupp du ansvarar för.
Du kommer samverka med övriga 1:e socialsekreterare inom verksamheten och Socialförvaltningen Hisingen, samt med andra arbetsledare inom familjehemsenheterna i Göteborgs Stad.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad socionom och har flera års yrkeserfarenhet, gärna inom familjehemsvården. Utbildning i Kälvestensmodellen samt andra utbildningar som rör handledning av uppdragstagare, såsom ICDP, är meriterande. Även erfarenhet av en arbetsledande roll är meriterande.
Du tar ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter och tänker på de vi är till för och deras bästa. Du genomför dina arbetsuppgifter på rätt sätt och följer upp hur det blev. Det är viktigt att du förstår det gemensamma uppdraget, planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt samt arbetar bra med andra genom att du lyssnar, visar intresse och respekt.
Du kan se ditt arbete som en del i ett större sammanhang och förstår hur det påverkar och påverkas av andra delar av organisationen. Det är även viktigt att du kan stå emot påtryckningar från andra och sätta gränser vilket kräver att du är tydlig i din yrkesroll och agerar professionellt i din yrkesroll.
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
