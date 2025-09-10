Vikarierande 1:e socialsekreterare till mottaget Barn och Unga
2025-09-10
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen!
Vi söker nu en 1:e socialsekreterare till Mottagningsenheten barn och unga, Hisingen då vår nuvarande 1:e socialsekreterare ska gå på föräldraledighet.
Barn och Unga Myndighet Hisingen är en arbetsplats med stort engagemang för barn och barns delaktighet. Vi består av en mottagningsenhet, sex utredningsenheter, varav en familjevåldsenhet och en enhet med inriktning unga i riskzon för kriminalitet, samt två enheter som arbetar med familjehemsplacerade barn.
Mottagningsenheten BoU består av tre team, med 6-7 medarbetare i vardera team. Samtliga team leds av en 1:e socialsekreterare. Mottagningsenheten BoU jobbar gentemot hela Hisingen och tar emot anmälningar och ansökningar för barn och ungdomar i åldern 0-18 år.
Som 1:e socialsekreterare arbetsleder du socialsekreterarna på enheten utifrån gällande lagstiftning och ansvarar för ärendehantering samt rättssäkerhet. Du ansvarar för metodutveckling och behöver håller dig uppdaterad inom området genom aktuell forskning. Utifrån uppdraget kommer du att samarbeta med andra aktörer, både internt och externt.
Ett av dessa samarbeten sker tillsammans med övriga 1:ar inom BoU. Du kommer även ha gemensam handledning med andra 1:ar inom myndighet.
Din arbetsplats kommer att vara på socialkontoret på Borstbindaregatan 12 A där mottaget och alla utredningsenheter sitter samlade. Arbetsplatsen är centralt belägen och med bra kommunikationsmöjligheter.
Vikariatet sträcker sig till augusti 2026.
Du som söker ska ha en socionomexamen och erfarenhet av att arbeta som 1:e socialsekreterare under minst ett verksamhetsår inom mottag barn och unga. Det är meriterande om du har vidareutbildning, inom exempel Earl eller Savry.
Som 1:e socialsekreterare är det viktigt att du förstår avdelningens gemensamma uppdrag, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du behöver ha lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information.
Det är viktigt att du är lugn och trygg i pressade situationer och att du trots tidspress kan fatta välgrundade beslut. Att du visar respekt samt är trevlig och hjälpsam mot andra människor, även i en stressig situation. Du måste kunna stå för fattade beslut och känna dig trygg i att förmedla obekväma budskap, när det behövs.
ÖVRIGT
Inkomna ansökningarna hanterar vi löpande och kan komma att bjuda in till intervjuer innan sista ansökningsdag.
