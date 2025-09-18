Vikarierande 1:e socialsekreterare till Barnsekreterarna Vågmästaregatan
2025-09-18
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen!

Arbetsuppgifter
Vi söker 1:e socialsekreterare till ett av våra tre team på Vågmästaregatan 1 A när en av våra 1:e kollegor går på ett års föräldraledighet.
Som 1:e socialsekreterare ansvarar du för ärendehandledning och det dagliga stödet till medarbetare i teamet. Enheten består av tre team med fem till sex handläggare i vardera team samt enhetschef.
Som 1:e socialsekreterare arbetar du nära enhetschef och dina 1:e kollegor. En gång i veckan har vi ledningsgrupp där du ingår tillsammans med förvaltningens andra barnsekreterarenhet. I uppdraget ingår det att leda och fördela det dagliga arbetet, säkerställa rättssäker handläggning enligt gällande riktlinjer, statistik och verksamhetsutveckling. I ditt uppdrag ingår det att representera nämnden i Förvaltningsrätt och Kammarrätt.
Du behöver hålla dig uppdaterad i aktuella frågor för att utveckla arbetet och förmedla detta vidare till socialsekreterarna genom exempelvis metod eller andra utbildningsinsatser på enheten. Som 1:e socialsekreterare är du ett viktigt stöd för handläggarna som du metodhandleder och är ansvarig för ärendegenomgångar både enskilt och i grupp där du stöttar handläggarna i att analysera och processa sina ärenden för att komma fram till beslut, bedömningar och vidare riktning i handläggningen.
I ditt uppdrag ingår också att representera enheten i vissa samverkansgrupper. Du har självklart tillgång till handledning och kompetensutveckling.
Det är en rolig och dynamisk arbetsplats där vi tillsammans arbetar för att ge de placerade barnen de bästa förutsättningarna.

Kvalifikationer
Vi söker dig som på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har ett stort engagemang för målgruppen och god kunskap om de processer som handläggarna på olika sätt kan befinna sig i. Du behöver ha förmåga att skapa ett gott arbetsklimat och härbärgera andras toppar och dalar. Du är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Du behöver ha en god förmåga att samverka på olika nivåer, vara kreativ och se möjligheter. Du ska ha förmåga att delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt. Du behöver ha kunskapen att uttrycka kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du behöver kunna anpassa din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Du ska ha Socionomexamen. Du ska ha god kunskap kring BBiC. Du behöver ha mångårig erfarenhet av myndighetsutövning inom Barn och Unga. Du behöver ha goda kunskaper i gällande lagstiftning. Du behöver även ha B-körkort.
Ersättning
