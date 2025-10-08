Vikariera som Försäljare i Taxfreebutiken!
Viking Line Skandinavien AB / Butikssäljarjobb / Stockholm Visa alla butikssäljarjobb i Stockholm
2025-10-08
Birka Gotland är Östersjöns nya nöjeskryssare med rekreation och upplevelser för vardagssmitaren. Fartyget drivs av bolaget Gotland Alandia Cruises, grundat 2023 som en gemensam satsning mellan rederierna Viking Line och Gotlandsbolaget. Birka Gotland erbjuder kryssningar och reguljärresor mellan Stockholm, Mariehamn och Visby från och med våren 2024.
Är du redo för ett nytt jobbäventyr?
Har du positiv attityd, fantastisk servicekänsla, gillar att jobba i högt tempo och trivs med varierande arbete, där du snabbt sätter dig in i nya rutiner och är flexibel - Då är det dig vi söker till vår vikariepool!
Att arbeta som vikarie på Birka Gotland:
Ett arbetspass ombord varierar mellan 1-14 kryssningar i sträck.
Vi erbjuder arbetspass efter behov både med kort varsel som med framförhållning.
Säkerhetsuppgifter ingår i samtliga roller.
Arbetskläder samt all mat ombord ingår och du bor i egen hytt, du har även tillgång till personalgym och bastu.
Butik - Försäljning - Du jobbar med försäljning och kundbetjäning i fartygets Taxfreebutik. Dryckeskunskap och erfarenhet från beauty- & fashionbranschen är starkt meriterande, samt utbildning inom branschen, såsom kosmetolog, makeup-artist eller sommelier. Du arbetar även i kassa och vid behov på andra avdelningar ombord.
Skicka din ansökan senast 26.10.2025. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26
(org.nr 556110-4661) Arbetsplats
Viking Rederi - Birka Gotland Jobbnummer
9547698