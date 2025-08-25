Vikariera hos oss - sjuksköterska till ortopedi och kirurgi
2025-08-25
Kullbergska sjukhuset, Katrineholm
Vill du utvecklas i din roll som sjuksköterska?
Då kan det här vara din nästa utmaning! Vi söker nu en engagerad sjuksköterska till vår vårdavdelning på Kullbergska sjukhuset i Katrineholm.Publiceringsdatum2025-08-25Om företaget
Vi är en mindre avdelning med 12 vårdplatser där vi arbetar med planerade operationer - främst höft- och knäplastiker, men även urologi, stominedläggningar, bråck och galloperationer.
Hos oss råder en varm och familjär stämning där samarbete och omtanke genomsyrar vardagen.
Vårt team består av vårdledare, sjuksköterskor, undersköterskor och ortopedisamordnare som arbetar tätt tillsammans med mottagning, operationsplanerare, operation/UVA och paramedicin.
Här får du möjlighet att bli en del av ett erfaret och stöttande team där vi hjälps åt och lär av varandra.
Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där omtanke, kompetens och arbetsglädje står i centrum.Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med pre- och postoperativ vård, smärtbehandling och mobilisering. Du har en viktig roll i teamet där du leder och stödjer det dagliga arbetet med patienten i fokus.
Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll, har god förmåga att strukturera och prioritera, och som trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du har ett professionellt förhållningssätt och ett flexibelt tankesätt - egenskaper vi värdesätter högt.
Vi erbjuder dig
• Ett erfaret och stöttande team som hjälper dig att växa i din roll.
• En arbetsplats där du får tid att utvecklas i din egen takt.
• Möjlighet att bidra till förbättringsarbete och utveckling inom ortopedi och kirurgi.
• En arbetsmiljö där vi bryr oss om varandra - på riktigt.
Din kompetens
• Du är legitimerad sjuksköterska, gärna med erfarenhet av slutenvård.
• Har du erfarenhet av ortopedi och kirurgi är det meriterande - men det viktigaste är ditt engagemang och din vilja att utvecklas inom området.
• Du är lugn, ansvarstagande och har ett gott bemötande mot både patienter och kollegor.
• Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser gärna att du bidrar till vår goda arbetsmiljö med en positiv attityd och ett lösningsfokuserat arbetssätt.
Har vi väckt ditt intresse? Varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform
Vikariatsanställning tom 2027-01-31 med tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef ortopedi- och kirurgiavdelningen Birgitta Hammar Stahl, 0150-562 25.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på ortopedi- och kirurgiavdelningen!
Varmt välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-09-07. Vi ser fram emot att höra från dig!
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
