Vikarier under vår och sommar till omsorgen i Kävlinge kommun
2026-01-07
eller i hela Sverige
Vill du vara viktig för äldre i sommar?
Vill du ha ett sommarjobb där du får vara viktig för andra och samtidigt växa som människa?
Kävlinge kommun och dess invånare behöver dig som vill jobba människonära inom äldreomsorgen.
Det handlar om att finnas där för våra äldre, både praktiskt och socialt - att vara viktig.
Du kommer att arbeta som vikarie på våra äldreboenden eller inom hemtjänsten. Du kommer att vara med och hjälpa till med personlig omvårdnad, ge medicin, städa, tvätta, lyssna, prata och vara en medmänniska. Ibland är det utmanande samtidigt som det är mycket givande, du kommer att vara med och skapa trygghet och glädje i någon annans vardag.
Vi vet att det kan kännas nytt och lite ovant, därför får du viss utbildning och stöd så du känner dig trygg i din roll innan du börjar jobba. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet - det viktigaste är att du är nyfiken, omtänksam och vill vara viktig.
Du får:
- En sommar fylld med nya erfarenheter, skratt och möten med människor du kommer minnas länge.
- Ett sommarkort från Skånetrafiken, om du jobbar minst en månad. Perfekt för att ta dig till jobbet och upptäcka Skåne på fritiden.
Vem söker vi?
- Du har fyllt 18 år.
- Du kan svenska i tal och skrift (minst SFI D-nivå).
- Du är flexibel och kan arbeta dag, kväll eller natt - beroende på vad de äldre behöver.
Om anställningen:
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Utdraget vi efterfrågar är "Kontrollera egna uppgifter" och du behöver själv begära ut utdraget via en blankett som du hittar på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Observera att du behöver visa upp pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polis på intervjun.
Du som har läst vård- och omsorgsprogrammet och/eller annan likvärdig utbildning. För att styrka att du är utbildad undersköterska måste du ladda upp betyg från din utbildning som en bilaga till din ansökan.
I Sektor omsorg arbetar cirka 650 engagerade medarbetare med äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsvariation och måltidsservice. Vårt arbete genomsyras av goda och trygga relationer där omtanke om varandra står i centrum. Tillsammans har vi alltid fokus på att ge bästa möjliga stöd och omsorg till kommunens invånare.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Ersättning
Måndslön/timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/240". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kävlinge kommun
(org.nr 212000-1058) Arbetsplats
Sektor Omsorg, Bemanningsenheten omsorg Jobbnummer
9670324