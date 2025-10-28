Vikarier till verksamheter för funktionsvarierade i Kävlinge kommun
2025-10-28
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du bidrar till att människor med funktionsvariationer får en trygg, aktiv och glädjefylld vardag? Då är du varmt välkommen att söka som vikarie hos oss inom LSS!
Som vikarie inom LSS arbetar du med att stötta personer med olika funktionsnedsättningar i deras dagliga liv.
Det kan innebära hjälp med personlig omvårdnad, aktiviteter, kommunikation, hushållssysslor och socialt stöd. Du arbetar på boende eller i daglig verksamhet - alltid med individen i fokus.
Är du den vi söker?
• Du har fyllt 18 år.
• Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (minst SFI D-nivå).
• Du är flexibel och kan arbeta dag, kväll och natt (vaken och/eller journatt).
Om anställningen
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Utdraget vi efterfrågar är "Kontrollera egna uppgifter" och du behöver själv begära ut utdraget via en blankett som du hittar på polisens hemsida: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/?mtm_campaign=utdrag&mtm_kwd=post0623
Observera att du behöver visa upp pass eller nationellt ID-kort utfärdat av polis på intervjun.
Du som har läst vård- och omsorgsprogrammet och/eller annan likvärdig utbildning. För att styrka att du är utbildad undersköterska måste du ladda upp betyg från din utbildning som en bilaga till din ansökan.
I Sektor omsorg arbetar cirka 650 engagerade medarbetare med äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättningar och måltidsservice. Vårt arbete genomsyras av goda och trygga relationer där omtanke om varandra står i centrum. Tillsammans har vi alltid fokus på att ge bästa möjliga stöd och omsorg till kommunens invånare.
Vi bryr oss!
Välkommen till en arbetsplats där du får utvecklas och göra skillnad varje dag. Med stort engagemang och omtanke om varandra, gör vi allt för att skapa en bättre vardag för alla i vår kommun. Vårt fokus på utveckling och kvalitet märks hos våra många nöjda invånare.
Till Kävlinge kommun tar du dig snabbt och enkelt, oavsett var du bor. Den goda stämningen och de många utvecklingsmöjligheterna är andra anledningar till att våra medarbetare trivs så bra. Vill du bli en av oss?
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss i Kävlinge? Gå in på jobb.kavlinge.se för att läsa vad våra medarbetare tycker om att jobba hos oss, våra förmåner och se alla våra lediga jobb. Ersättning
Timavlönad Så ansöker du
