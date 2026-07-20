Vikarier till Stöd och service och Vård och omsorg
Skellefteå kommun, socialkontoret / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Skellefteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Skellefteå
2026-07-20
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Vill du ha ett jobb där ingen dag är den andra lik – men där varje dag spelar roll? Som vikarie hos oss får du vara med och skapa trygghet, självständighet och livskvalitet för andra människor. Oavsett om du arbetar inom äldreomsorg, stöd till personer med funktionsnedsättning eller verksamheter för barn och unga blir du en viktig del av någons vardag.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss:
Stödassistent - Skellefteå kommun (https://skelleftea.se/stodassistent)
Undersköterska - Skellefteå kommun (https://skelleftea.se/underskoterska)
Våra verksamheter finns i flera delar av kommunen – från Burträsk och Lövånger i söder till Byske och Jörn i norr, samt i Skellefteå, Skelleftehamn, Ursviken, Bureå, Kåge och Boliden. Du anger själv vilka orter som passar dig.
Den här annonsen riktar sig till dig som är intresserad av att börja jobba som vikarie inom Vård och omsorg och/eller Stöd och service. Om du redan arbetar som vikarie hos oss och önskar fler arbetspass eller inskolning på fler enheter uppmanar vi dig att i första hand prata med din närmaste chef eller bemanningsenhet.
DIN ROLL
Som vikarie inom Vård och omsorg kan dina arbetsdagar se väldigt olika ut beroende på var behovet finns. Du kan till exempel arbeta i hemtjänst eller på ett vård- och omsorgsboende och stötta äldre personer med både praktiska sysslor och personlig omvårdnad. Du kan vara den som skapar trygghet under natten i Nattpatrullen eller den som rycker ut när trygghetslarmet går.
Som vikarie inom Stöd och service är du ett stöd för personer med funktionsnedsättning i vardagen och på fritiden. Du kan arbeta i gruppbostad, servicebostad eller daglig verksamhet och bidra till att skapa trygghet och delaktighet i människors liv. I korttidshem eller fritidsverksamhet får du möjlighet att arbeta nära barn och unga, där din insats gör stor skillnad både för dem och för deras familjer. Som personlig assistent utgår du från individens behov och önskemål för att skapa en så självständig och meningsfull vardag som möjligt. Du kan även stötta personer med psykisk ohälsa inom socialpsykiatrin, där arbetet handlar om allt från att etablera rutiner till att främja sociala kontakter. Dessutom kan du som ledsagare eller avlösare bidra till en rikare fritid för den enskilde samtidigt som du erbjuder avlastning för närstående.
Oavsett uppdrag handlar jobbet om samma sak: att finnas där för andra människor så att de kan leva sina liv på bästa sätt.
Arbetstiderna varierar beroende på verksamhet och kan omfatta dag, kväll, helg, journatt och/eller vaken natt.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Du är en person som skapar trygghet omkring dig. Även när det händer mycket samtidigt behåller du lugnet och fokuserar på det som är viktigast. Du har lätt för att samarbeta med andra, men tar också ansvar och fattar egna beslut när situationen kräver det.
Du är lyhörd för människors olika behov och har ett respektfullt bemötande. Det märks att du bryr dig om andra och vill bidra till att skapa en bra dag för dem du möter.
Det är en fördel om du har utbildning eller erfarenhet från vård och omsorg, socialt arbete eller pedagogisk verksamhet. Kunskap i TAKK eller teckenspråk är också meriterande.
Du behöver ha god fysisk förmåga eftersom arbetet stundtals kan vara fysiskt krävande. Du behöver också kunna prata och skriva på svenska för att kunna kommunicera med både kollegor och de personer du möter samt dokumentera enligt verksamhetens rutiner.
Inom vissa verksamheter krävs B-körkort.
DIN NYA ARBETSPLATS
Som vikarie blir du en del av ett arbetslag där vi hjälper varandra och delar med oss av kunskap och erfarenheter. Våra verksamheter finns över hela kommunen och du får möjlighet att arbeta i olika miljöer, möta många människor och utvecklas i din yrkesroll.
Skellefteå är en kommun i förändring och utveckling, men det som alltid består är vårt fokus på människorna vi finns till för. Oavsett var du arbetar är du en viktig del av det som får vardagen att fungera för andra. Här får du ett självständigt och varierat arbete där din insats märks och uppskattas.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Som en del av rekryteringsprocessen genomförs språktest i svenska. Om du kan uppvisa godkända betyg i svenska grund eller motsvarande kan detta ersätta språktestet.
Tjänsten omfattas av krav på registerutdrag enligt lag. Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska du uppvisa utdrag ur belastningsregistret för arbete med äldre personer eller personer med funktionsnedsättning eller arbete med barn enligt LSS, beroende på verksamhet. Du ansvarar själv för att beställa rätt utdrag från Polismyndigheten.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hösten 2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skellefteå Kommun
(org.nr 212000-2643)
Skellefteå kommun (visa karta
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931 85 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skellefteå kommun, Socialkontoret Kontakt
HR-partner, Rekryteringscenter
Liza Lindh +46910735000 Jobbnummer
10006575