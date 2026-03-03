Vikarier till sommaren på LSS-boende i Salem
Sommarvikariat till Salem
Vi söker nu sommarvikarier som stödassistent/ boendestödjare med psykiatri och LSS kompetens till vårt serviceboende i Salem.
Om jobbet
Vi söker stödassistent/ boendestödjare på timmar till vårt LSS serviceboende vid Salem.
Boendet vänder sig till personer som tillhör personkrets 1, unga vuxna från 18 år med lindrig utvecklingsstörning, autism eller autism liknande tillstånd .
Boendet är beläget i Salem och består av 14 lägenheter i en fastigheter där även andra hyresgäster bor.
Din främsta uppgift är att i samråd med klienten/brukaren planera och utforma stöd, service och omsorg som är individuellt anpassat för klienten/brukaren ska kunna leva som andra med livskvalitet och goda levnadsvillkor.
Du arbetar för att skapa omsorg av god kvalitet och du förväntas arbeta med alla sinnen för att bidra till ett värdigt och självständigt liv för personer med olika typer av svårigheter.
Den enskilde ska få stöd i att klara sitt liv, göra val och motiveras till ett aktivt liv i samhället.
Att ge stöd och service till personer med funktionsnedsättning är ett brett, blandat och utmanande arbete. För att detta ska fungera krävs det att du samarbetar med dina kollegor, i ditt nätverk och med andra professioner. Du är en del i arbetet med omsorg och aktiviteter tillsammans med klienterna i ett mindre arbetslag.Publiceringsdatum2026-03-03Kvalifikationer
Krav Stödassistent utbildning med inriktning psykiatri och LSS. Erfarenhet av målgruppen och arbete på LSS serviceboende.
Du ska ha erfarenhet av pedagogiskt arbete med målgruppen, strukturerat arbete med tydliggörande pedagogik, kunskap om olika funktionssättningar.
Du förväntas kunna arbeta låg affektivt och anpassa ditt förhållningssätt utifrån klientens behov och problematik. Du arbetar utifrån ett lösningsfokuserat förhållningssätt och behöver kunna hantera oförutsedda händelser på ett lugnt och säkert sätt. Du ska kunna följa instruktioner och lagstadgade krav och föreskrifter som är kopplade till arbetet.
Du har ett positivt förhållningssätt och en god självinsikt. Du är en person med yrkesmässig mognad som är ansvarstagande och har ett kreativt tankesätt. Du har förmåga att arbeta såväl i grupp som självständigt och tar egna initiativ.
Du behöver ha en stark vilja och drivkraft att främja människors utveckling utifrån deras förutsättningar.
Arbetet kräver att du har B-körkort. Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift.
OmsorgsCompagniet värnar om både kunder säkerhet och trygghet samt personalens trygghet och har därför som rutin att alltid begära ett utdrag ur belastningsregistret på samtliga personer som anställs i företaget. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsr... Så ansöker du
