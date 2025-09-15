Vikarier till skolorna och förskolorna Bjästa, Köpmanholmen och Sidensjö
2025-09-15
På bildningsförvaltningen verkar vi för att skapa goda förutsättningar för varje barns och elevs lärande, utveckling och kreativitet. Vi vill skapa en trygg och inspirerande lärandemiljö, där lusten att lära står i fokus och där barn, elever och personal möter varandra med respekt.
Vill du göra något meningsfullt och utvecklande?
Just nu söker vi vikarier till våra förskolor och skolor i Bjästa, Köpmanholmen och Sidensjö.
Oavsett om du är mellan jobb, pluggar eller är nyfiken på att jobba med barn och unga, kan det här vara ett perfekt uppdrag för dig.
Om jobbet
Som vikarie kliver du in där det behövs - ibland med kort varsel - och stöttar upp där ordinarie personal är frånvarande. Du kan få arbeta i både förskola och i grundskola, med barn i olika åldrar och verksamheter.
Ingen dag är den andra lik, och varje dag spelar du en viktig roll i barns trygghet, lärande och glädje.
Vi söker dig som
- Har fyllt 18 år
- Har gymnasieexamen eller motsvarande
- Pratar och skriver bra svenska
- Är ansvarsfull och nyfiken
- Tycker om att jobba med barn och unga.
Har du tidigare jobbat i skola eller förskola? Pluggar du till barnskötare, förskollärare eller lärare? Då är det ett stort plus - men det viktigaste är att du vill bidra med din tid, ditt engagemang och ditt lugn.
Därför ska du söka
- Du får värdefull arbetslivserfarenhet
- Du gör skillnad i barns vardag
- Du får inblick i hur det är att jobba inom skola eller förskola
- Du får chansen att växa - både som person och professionellt.
Det här är ett perfekt extrajobb för dig som vill göra något meningsfullt och utvecklande oavsett om du är student, mellan jobb eller vill testa något nytt!
Vid eventuell anställning behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.
Välkommen med din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/466". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Arbetsplats
Bildningsförvaltningen Kontakt
Charlie Lessnert, rektor 072-2147040 Jobbnummer
9509629