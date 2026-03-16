Vikarier till skola, fritidshem och förskola i Laholms kommun
2026-03-16
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Bemanningsenheten är en stödverksamhet som bemannar vid frånvaro utifrån de beställningar som inkommer från kommunens olika verksamheter. Vi är en central väg in till Laholms kommun för sökande personer som vill arbeta som vikarie inom nedanstående verksamheter. Till verksamheterna erbjuder vi spetskompetens inom bemanning och i rekryteringsprocessen. Vi är ett team som arbetar tillsammans för att ha en god service i mötet med vikarier och verksamheter.
Vill du arbeta som timvikarie inom våra förskolor, skolor och fritidshem?
Vi söker dig som vill arbeta vid behov i våra verksamheter när ordinarie personal är frånvarande.
Som timvikarie gör du stor skillnad i barns och elevers vardag och bidrar till trygghet, lärande och god omsorg.
I din ansökan anger du själv vilken eller vilka verksamheter du är mest intresserad av: förskola, grundskola och/eller fritidshem.
Arbetsuppgifter och krav - Förskola Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Som timvikarie i förskola:
- Skapar du trygghet och stödjer barnens utveckling och lärande enligt förskolans läroplan.
- Delar du ansvaret med arbetslaget för omsorg, lek, rutiner, aktiviteter och att vara en närvarande pedagog.
- Bidrar du till att utveckla en god lärmiljö och följer de rutiner som finns på respektive förskola.
- Arbetet kan variera beroende på barngruppens behov och kan komma att förändras över tid.
Krav på utbildning
- Ingen formell utbildning krävs, men du ska ha fyllt 18 år.
- Mycket god svenska i tal, samt förmåga att kommunicera tydligt med barn, kollegor och vårdnadshavare.
- Du behöver vara helt bekväm med att läsa högt för barn, både enskilt och i grupp.
Meriterande utbildning
- Barnskötarutbildning, pedagogisk utbildning eller pågående studier inom pedagogik, barn och fritid, eller motsvarande.
Krav på arbetslivserfarenhet
- Ingen formell erfarenhet krävs, men du behöver ha intresse och trygghet i att arbeta med barn.
Meriterande arbetslivserfarenhet
- Tidigare arbete i förskola.
- Erfarenhet av barngrupper i andra sammanhang (föreningsliv, ledarskap, aktiviteter).
Krav på kunskaper
- Förmåga att skapa trygghet och fånga barngruppens intresse.
- Tydlig kommunikation och följsamhet gentemot rutiner.
- Förmåga att samarbeta i arbetslag.
Arbetsuppgifter och krav - Skola och fritidshemDina arbetsuppgifter
Som timvikarie i skola och fritidshem:
- Stöttar du elever i undervisningen enligt lärarens planering.
- Bidrar du till trygghet, arbetsro och struktur i klassrum och på raster.
- I fritidshem arbetar du med lek, aktiviteter och social utveckling.
- Behoven kan variera mellan årskurser och kan förändras över tid.
Krav på utbildning
- Ingen formell utbildning krävs för timvikariat, men du ska ha fyllt 18 år.
- God svenska i tal och god förmåga att ta instruktioner.
Viktigt att veta
- Vi söker timvikarier både med och utan utbildning, men utbildade vikarier är särskilt eftertraktade.
Exempel: lärarstudenter, utbildade lärare, pensionerade lärare, fritidspedagoger och barnskötare.
Detta eftersom kompetensen behövs i klassrummet och ger större möjlighet till mer kontinuerliga uppdrag.
Meriterande utbildning
- Lärarutbildning, lärarstudent, fritidspedagog, barn- och fritidsprogrammet eller annan pedagogisk utbildning.
Krav på arbetslivserfarenhet
- Ingen erfarenhet krävs, men du behöver vara trygg i att möta elever i olika åldrar.
Meriterande arbetslivserfarenhet
- Tidigare arbete i skola/fritidshem.
- Ledarerfarenhet från föreningsliv eller arbete med grupper av barn/ungdomar.
Krav på kunskaper
- Förmåga att skapa arbetsro och sätta professionella gränser.
- God samarbetsförmåga och tydlig, trygg kommunikation.
- Förmåga att följa planering och rutiner.Övrig information
- B-körkort är inte ett krav men meriterande, då vi har verksamheter i hela kommunen
- Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
- Registerutdrag från Polisens register krävs enligt lag innan du kan börja arbeta i förskola, skola och fritidshem.
- Du ska ha fyll 18 år för att kunna anställas
- Det är en fördel om du har flexibilitet att arbeta på olika enheter och möta olika grupper av barn/elever.
- Möjlighet till fortsatt arbete vid längre frånvaroperioder kan finnas.
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: https://www.laholm.se/omsorg-och-stod/trygg-och-saker/raddningstjanst.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Ersättning
timavlönad
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/66".
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 212000-1223) Arbetsplats
Bemanningsenheten
Narcisa Duranovic 0765-167841
9798971