Vikarier till Larmcentralen KAC - Perfekt extrajobb för dig som student!

2026-02-04
Larmcentralen KAC söker nu vikarier för timanställning då vi behöver utöka vår vikariepool! Är du över 18 år, en pålitlig och serviceinriktad person som vill ha ett flexibelt extrajobb vid sidan av dina studier? Då kan detta vara något för dig!Publiceringsdatum2026-02-04
Som vikarie hos oss på KAC kommer du att arbeta med att hantera inkommande trygghetslarm och förmedla dem vidare.
Arbetet sker dygnet runt i två- och treskift, vilket innebär att du kan bli inbokad på arbetspass både dag och natt. Du blir aktiverad när ordinarie personal har vakanser, och det ger dig en möjlighet att jobba när det passar dig.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider med arbetspass fördelade på dygnets alla timmar och veckodagar vilket passar perfekt för dig som vill kombinera jobb med studier. Utbildning vid anställning. En viktig och meningsfull roll där du hjälper människor i utsatta situationer.
Vi söker dig som:
- Vill ha ett extrajobb vid sidan av exempelvis högskolestudier eller annan sysselsättning.
- Är stresstålig, kommunikativ och trivs med att arbeta självständigt.
- Kan uttrycka dig obehindrat i tal och skrift på svenska och känner dig bekväm med att kommunicera på engelska.
- Har ett gott bemötande.
- Är flexibel och kan hoppa in med kort varsel när behovet uppstår.
- Har god datorvana och är snabblärd.
Ingen tidigare erfarenhet av arbete på larmcentral krävs, då du kommer att få den utbildning som behövs vid anställning. Du ska vara tidigare ostraffad och stor vikt kommer att läggas på dina personliga egenskaper.Så ansöker du
Låter detta som något för dig? Urval sker löpande så passa på att skicka in din ansökan och bli en del av vårt team på KAC!
Välkommen med din ansökan!
Kommunledningsförvaltningen arbetar under kommunstyrelsen och har till uppgift att leda, samordna, stödja och följa upp den samlade kommunala verksamheten.
I samband med intervju kommer vi att genomföra en identitetskontroll samt kontrollera medborgarskap. Godkända handlingar är Pass, Internationellt ID-kort, Körkort+personbevis från skatteverket eller annan ID-handling som stärker medborgarskap.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
