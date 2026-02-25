Vikarier till kvinna i Ludvika med framtida schemarad på 40-65 %
Omtanken Assistans i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ludvika
Omtanken Assistans anordnar personlig assistans för personer som har en funktionsnedsättning och har beviljats assistans enligt LSS eller SFB. Vi strävar efter att vara en verksamhet där alla trivs, både kunder och anhöriga samt personal. För att uppnå detta fokuserar vi på kvalitet istället för kvantitet. Vi vill att alla inom Omtanken ska känna gemenskap och därför ser vi till att ha ett nära samarbete i alla led.
Nu söker vi en vikarie som kan hoppa in under ordinarie assistenters sjukdom eller ledighet, alltså ibland med kort varsel och annars planerade pass i förväg.
Då en av våra fina assistenter kommer gå i deltidspension från maj 2026 så ligger också en schemarad på 40 % och lurar. Den kommer från hösten att utökas till 65 %.
Beskrivning av arbetet:
Du kommer att jobba för en kvinna med en neurologisk sjukdom som behöver hjälp med det mesta i sin dagliga livsföring. Det innebär bl.a. förflyttningar, personlig hygien, matlagning, träning, sköta om ett hushåll och delta i olika aktiviteter.
Arbetstiderna består av både korta och långa dagpass (08-15, 15-22 eller 08-22). Del av tid är förlagd till dubbelassistans.
Brukaren önskar enbart kvinnliga assistenter i sin grupp.
Det är en fördel om du har erfarenhet som personlig assistent eller erfarenhet inom vården, men största vikt kommer att läggas vid personlig matchning.
Då brukaren har egen bil så är det mycket önskvärt med körkort.
Det finns ibland hund i huset, så du som söker får inte vara allergisk eller hundrädd.
Om detta låter intressant så sök detta arbete redan idag, då intervjuer kommer att ske löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: ansokan@omtankenassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "226". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.
771 30 LUDVIKA
