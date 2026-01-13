Vikarier till kostverksamheten i Degerfors kommun
Degerfors Kommun / Restaurangbiträdesjobb / Degerfors
2026-01-13
Degerfors är en industrikommun med cirka 10 000 invånare. Kommunen ligger i det vackra gränslandet mellan Värmlands och Örebro län där skogsbygd möter slättlandskap. Degerfors är en del av Bergslagens sydvästligaste utlöpare och tillhör Örebro län men ligger i de båda landskapen Värmland och Närke. Arbetsgivaren Degerfors kommun har ca 700 medarbetare, fördelat på fyra förvaltningar. Läs mer på www.degerfors.se
Om arbetsplatsen
Är du flexibel och med fokus på mat?
Sök till oss som timvikarie!
Är du flexibel och med fokus på mat?

Sök till oss som timvikarie!

Vi söker nu biträden till kostverksamheten. Vår enhet lagar mat till förskolor, skolor och äldreomsorg i Degerfors kommun. I kommunen är maten medel att nå god och jämlik hälsa. Måltiderna skall utformas på ett sådant sätt att de främjar hälsan och miljön, på både lång och kort sikt. Fokus är den positiva matupplevelsen för varje gäst.
Vi söker dig som vill arbeta som timvikarie och kan arbeta ensam i mottagningskök eller i team i något av våra mottagning eller produktionskök.
Köksbiträde:
Arbetsuppgifterna varierar mycket beroende på var du arbetar och hur stort kök du jobbar i, men i alla våra kök lagas med omsorg och gästen i fokus. Som köksbiträde är du en viktig del i att utveckla vår salladsbuffé, välkomna våra gäster i restaurangen och se till att den är inbjudande. Arbetsuppgifter inom disk och städ kan förekomma i våra kök. Våra produktionskök har också utskick till andra enheter och viktigt med noggrannhet vid dessa moment.
Måltidsbiträde:
Arbetsuppgifterna varierar beroende vilket förskole kök du hamnar på. Det dagliga arbetet är att servera lunch, mellanmål och förbereda frukost till förskolebarnen. Städ och disk ingår i det dagliga arbetet. Arbete i kostdatasystem ingår.
Arbetstiderna varierar, måndag till fredag ligger arbetstiderna mellan 06.30 -15.30, men vi har också helgarbete som är förlagt mellan 06.30 -15.00. Du lägger din tillgänglighet i Time Care Pool och bokas via det systemet. Du kan bokas med kort varsel, vilket är viktigt att du är beredd på.
Som timvikarie ska du kunna arbeta inom hela verksamhetsområdet som innefattar Degerfors samt orten Åtorp. Kvalifikationer
Minimikrav av utbildning är gymnasial utbildning inom kost eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har sinne för matlagning och service och tar ansvar för att uppdraget blir väl genomfört med gästen i fokus.
Du ska kunna arbeta både självständigt och i grupp, vara ansvarstagande och handlingskraftig, ha lätt för att samarbeta, kunna ge och ta instruktioner från andra medarbetare.
Du ska ha goda språkkunskaper, vilket innebär att du ska kunna prata, läsa, skriva och förstå svenska. Grundläggande datavana behövs.
Du bidrar också till en god arbetsmiljö på våra arbetsplatser.
B-körkort - det behövs körkort för att kunna förflytta sig mellan de olika arbetsställena framför allt Åtorps skola
Rekrytering kommer att ske löpande. Tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
ÖVRIGT
Degerfors kommun använder sig av Offentliga jobb. Ansökningar som kommer via mail kommer inte vara med i urvalsprocessen.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt annonsförsäljare för den här tjänsten. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "A1380351". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Degerfors kommun
(org.nr 212000-1934) Arbetsplats
Huvudorganisation: Degerfors kommun, Kostverksamheten Kontakt
Kostchef
Linda Dagerbäck linda.dagerback@degerfors.se 0586-48266 Jobbnummer
