Vikarier till grundskola i Skurups kommun
2025-12-10
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.Publiceringsdatum2025-12-10Arbetsuppgifter
Som vikarie i grundskolan kommer du att fungera som avlastning för enheten när ordinarie personal är frånvarande samt
som förstärkning när extra resurser behövs. Du arbetar ofta som undervisande lärare i en eller flera klasser. Ofta finns en
färdig planering som du följer, men ibland behöver du själv planera dagen.
I arbetet ingår också att stötta eleverna mellan lektioner, på raster och under måltider. Detta innebär ett praktisk,
pedagogiskt och servicefokuserat uppträdande.
Du som är vikarie måste våga ta initiativ och klara av att ta instruktioner.
Uppdraget som helhet innebär att du på kort varsel, ofta samma morgon, ersätter ordinarie personal som behöver vara
borta.
Vi vill att du har en god förmåga att kommunicera, lätt för att samarbeta och har ett trevligt bemötande.
För att lyckas i rollen innehar du en hög grad av flexibilitet, tillgänglighet och en god anpassningsförmåga.
• Flexibel: Du har lätt för att styra om din vardag och tacklar oväntade situationer på ett positivt sätt.
• Tillgänglighet: Du är enkel att komma i kontakt med och kan arbeta minst två gånger i veckan.
• God anpassningsförmåga. Du känner av sociala situationer och förstår vad människor ger uttryck för. Du är prestigelös
och har lätt för att fylla olika roller på en arbetsplats.
Vi tillämpar rökfri arbetstid.Kvalifikationer
Vi söker främst dig som är legitimerad lärare eller har påbörjat en lärarutbildning med behörighet för undervisning i
grundskolan årskurs F-9.
Har du en annan pedagogisk utbildning på gymnasienivå, annan pedagogisk utbildning eller barnskötarutbildning är det
meriterande. Du behöver ha en godkänd gymnasieexamen för att bli aktuell för uppdraget. Du behöver kunna tala, läsa
och skriva svenska obehindrat.
Viktigt är din personliga lämplighet att kunna arbeta med barn och elever. Stort värde sätts på om du har tidigare
erfarenhet av liknande uppdrag.
Tänk på att det i annonsen framgår vilka kompetenser, kunskaper, färdigheter och erfarenheter som behövs för uppdraget.
Var noga med att utgå från det när du skriver din ansökan.
Vi gör vårt urval utifrån informationen du ger om dig själv, i förhållande till kraven i annonsen.
Obligatorisk registerkontroll gäller för att arbeta med minderåriga. Vid erbjudande om anställning, måste utdrag från
belastningsregistret visas upp.
Arbetsgivaren gör bedömning om anställning är möjlig utifrån utdrag. Vid eventuell intervju är det bra om du har ett giltigt
utdrag från belastningsregistret med dig. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
