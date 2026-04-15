Vikarier till förskolan I Ur och Skur Mullekojan/ Laxehyddan
Personalkooperativet i Ur och Skur Mullekojans E / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2026-04-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Personalkooperativet i Ur och Skur Mullekojans E i Stockholm
Är du intresserad av att bli vår timvikarie, så härligt, skicka in din ansökan!
Vi driver två mindre förskolor i Skarpnäck, utifrån I Ur och Skur metodiken. Vi använder oss av ett upplevelsebaserat lärande där utomhuspedagogiken har en central plats. Gillar du friluftsliv och ser möjligheter oavsett väder - passar du in hos oss!
Vi söker nu timvikarier som med kort varsel eller återkommande tider kan arbeta vid ordinarie pedagogers frånvaro. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta som barnskötare. Vi kommer att lägga stor vikt vid de personliga egenskaperna.
Som person är du engagerad, flexibel och ansvarstagande. Ditt barnfokus är tydligt och du har en positiv attityd till ditt arbete och ditt arbetslag såväl som till hela förskolan och enheten. Du samverkar med barn, kollegor och föräldrar på ett lyhört och smidigt sätt och lyssnar, kommunicerar samt hanterar konflikter på ett konstruktivt sätt. Du handlar i enlighet med fattade beslut, läroplanen, mål, policys och riktlinjer.
Som barnskötare bidrar du till att vardagen på förskolan fungerar väl och att omsorgen och det dagliga pedagogiska arbetet bygger på barns delaktighet och val. Tillsammans med övriga kollegor på förskolan medverkar du till att en positiv, meningsfull och utvecklande miljö skapas för varje barn och för hela barngruppen. I de dagliga kontakterna med vårdnadshavarna är du engagerad, barnfokuserad och serviceinriktad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
E-post: ansokan@iurochskur.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens for detta jobb är "Vikarier". Arbetsgivare Personalkooperativet i Ur och Skur Mullekojans E
, http://www.iurochskur.com
Vinggatan 30 (visa karta
)
128 36 SKARPNÄCK Arbetsplats
I Ur och Skur Mullekojan Jobbnummer
9857250