Vikarier till Förskola samt Skola och Fritidshem årskurs F-9
Valdemarsviks kommun / Grundskollärarjobb / Valdemarsvik Visa alla grundskollärarjobb i Valdemarsvik
2026-07-31
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Vi söker dels dig som vill arbeta som undervisande lärarvikarie på våra grundskolor i Valdemarsviks kommun i årskurs F-9.
Vi söker också dig som är intresserad att jobba som resursperson och/eller elevassistent under skoltid eller att vikariera inom barnomsorgen på våra fritidshem och förskolor.
Vi har både behov av vikarier nu omgående samt senare under höstterminen.
Hos oss styr du själv vilka dagar och tider du har möjlighet att arbeta, det gör det enkelt att kombinera arbetet hos oss med till exempel studier eller ett annat deltidsarbete.
Våra fyra grundskolor finns i Valdemarsvik, Gusum och Ringarum:
Sörbyskolan Valdemarsvik åk F-3, Vammarskolan Valdemarsvik åk 4-9, Gusums skola åk F-6, Ringarums skola åk F-6. På dessa skolor finns också Fritidshem. I Valdemarsvik finns också Fabriken, vår fritidsklubb/fritidsgård för elever från årskurs 4 och upp till och med 19 år.
Våra fem förskolor finns i Valdemarsvik, Gryt, Gusum och Ringarum: Lovisebergs förskola, Sörby förskola, Gryts förskola, Gusums förskola, Ringarums förskola.
10 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Som vikarie rycker du in när ordinarie personal är borta kortare perioder. Det kan även ibland bli aktuellt med lite längre vikariat.
Du finner glädje i att möta barn och ungdomar utifrån alla deras olikheter, personligheter samt förmågor och vill hjälpa dem att utvecklas.
Som lärarvikarie förbereder och håller du lektioner efter ordinarie lärares planering och bidrar till en trygg och meningsfull dag för eleverna. Du behöver ha viljan och förmågan att arbeta tillsammans med andra vuxna i team, kunna sätta dig in i olika skolors rutiner och hantera situationer som kan uppstå i klassrummet. Du är med och gör skillnad och bidrar till att varje elev lyckas nå sina mål.
I rollen som vikarie på våra förskolor kommer du arbeta med barn i åldrar 1-5 år. Tillsammans med övrig personal ger du barnen en trygg, rolig och lärorik tillvaro på förskolan. Som timvikarie har du stor nytta av förmågan att ta initiativ. Det finns alltid saker att göra på en förskola, barn som behöver en hjälpande hand, ett heja-rop, du läser en saga eller bygger en koja med någon. Dagarna blandas med omsorg (till exempel stöd vid på- och avklädning, hjälpa till vid måltiderna) och pedagogisk verksamhet (till exempel lek, utforskande och lärande tillsammans med barnen). En stor del av verksamheten bedrivs utomhus.
På våra fritidshem arbetar du tillsammans med ordinarie personal med elever i åldrarna 6-12 år. På fritidshemmen har du hand om eleverna före och efter ordinarie skoltid samt är behjälplig under lektionstid. Fokus ligger vanligtvis på att träna socialt samspel genom lek, idrott och kreativa aktiviteter.
På fritidshemmen är du en resurs till ordinarie lärare samt medverkar i fritidsverksamhet både inom- och utomhus. Förmågan att ta initiativ, kommunicera och lösa problem är särskilt användbara egenskaper när du jobbar som timvikarie här.
Fabriken är en öppen fritidsverksamhet (fritidsklubb) för elever i årskurs 4 -6. Fabriken är även en fritidsgård för elever upp till och med 19 år. Verksamheten har öppet eftermiddagar efter skolans slut och allt som oftast är det öppet dagtid under lovdagar och studiedagar. På Fabriken kan ungdomar till exempel hänga med kompisar, spela spel, spela pingis eller sitta och plugga. De kan också vara med i projektgrupper där man kanske bakar eller pysslar. Kvalifikationer
Vikarie inom skola och barnomsorg passar dig som vill vara med och forma framtidens människor. Du är pedagogiskt lagd och tycker om att lära ut.
Du ser dig själv som en naturlig drivande kraft i att skapa bra förutsättningar för barn och ungdomars lärande.
Du tycker om att samarbeta och är van att bemöta barn, vårdnadshavare och kollegor på ett professionellt sätt.
En del av rollen handlar om att hantera relationer mellan barn/ungdomar och personal. Att lyssna, fråga, sätta gränser och uppmuntra. Uppdraget handlar alltid om att vara en vuxen förebild.
Det är viktigt att du kan ta egna initiativ och ett ansvar för dina arbetsuppgifter.
Du har ett positivt förhållningssätt och förmåga att vara flexibel.
Tidigare erfarenhet inom skola eller inom ett annat pedagogiskt arbete är meriterande.
För att arbeta inom skola och barnomsorg krävs ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Det är polisen som utfärdar det och du söker det på polisens webbplats och visar upp det i samband med en eventuell anställning. Välj utdraget som gäller för skola eller förskola.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Valdemarsvik är en skärgårdskommun i södra Östergötland belägen utmed E22. Vi är en kommun som idag har cirka 7 600 invånare. Vi har den lilla kommunens alla fördelar, med närheten till varandra och korta beslutsvägar. Vi har dessutom en enastående natur med skogen och havet. Det händer mycket i Valdemarsviks kommun och inom vår kommunala organisation med cirka 600 medarbetare. Läs gärna mer om vår kommun och vårt arbete på www.valdemarsvik.se
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "600e/2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Valdemarsviks Kommun
(org.nr 212000-0431), http://www.valdemarsvik.se
Valdemarsviks kommun (visa karta
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615 30 VALDEMARSVIK Arbetsplats
Valdemarsviks kommun Kontakt
Bemanningsenheten
Susanne Lööv susanne.loov@valdemarsvik.se 0123-191 62 Jobbnummer
10017574