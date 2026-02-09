Vikarier till förskola och skola i södra Alingsås, team södra
Alingsås kommun - huvudkonto / Barnskötarjobb / Alingsås Visa alla barnskötarjobb i Alingsås
2026-02-09
, Ale
, Vårgårda
, Lerum
, Bollebygd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alingsås kommun - huvudkonto i Alingsås
, Trollhättan
eller i hela Sverige
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Vi söker nu vikarier till våra förskolor och skolor i södra Alingsås med enheter i Ingared, Hemsjö, Ödenäs och västra bodarna. Här får du möjlighet att arbeta i verksamheter i naturnära och vackra miljöer med fokus på utveckling och lärande. Vi erbjuder våra vikarier en till två arbetsplatser där du får möjlighet att känna tillhörighet till arbetslaget, individuell introduktion utifrån tidigare erfarenhet och utbildning, samt nära kontakt med rektor. Hos oss erbjuds du även flexibla arbetstider. Läs gärna mer på vår hemsida https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/jobb/timavlonad/
Vill du bredda dina kunskaper, träffa nya arbetskamrater och samtidigt göra skillnad för andra? Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Vi söker nu fler vikarier till team södra som består av förskolor och skolor i Västra Bodarna, Ingared, Hemsjö och Ödenäs. Som vikarie arbetar du antingen i förskola eller i grundskola (årskurs F-6) och fritidshem.
Förskola:
I förskolan arbetar du som vikarie i team med övriga pedagoger i verksamheten. Genom lek och pedagogiska aktiviteter arbetar ni för att främja barnens utveckling och lärande. Ditt och förskolans mål är att skapa en miljö som utmanar, lockar och därmed lägger en grund för lärande hos alla barn. I förskolan har du i uppdrag att vara en god förebild samt stödja och vägleda barnen under deras vistelsetid.
Grundskola (F-6) samt fritidshem:
Som vikarie inom grundskolan stöttar du våra ordinarie lärare vid deras frånvaro, undervisar i olika ämnen, och bidrar till en trygg och inspirerande lärmiljö. Det är viktigt att du finner det motiverande att lära ut och att du på ett pedagogiskt sätt kan engagera eleverna. Efter skoldagens slut kan du även arbeta på fritidshemmet där du, tillsammans med dina kollegor, genomför aktiviteter ihop med eleverna för att skapa en meningsfull fritid efter skoltid.
Oavsett vilken verksamhet du vill jobba i har du i uppdrag att vara en god förebild, stötta och vägleda barnen/eleverna under deras dagar.
Du lägger själv in de tider och dagar du kan arbeta i vårt bokningssystem och får därefter bokningar via sms.KvalifikationerKvalifikationer
• Du har fyllt 18 år
• Du är tillgänglig med kort varsel då det kan förekomma bokningar så sent som 45 minuter innan ett arbetspass startar
• Du bor i Alingsås kommun eller i närområdet, med möjlighet att snabbt och smidigt ta dig till arbetsplatsen
• Har möjlighet att arbeta minst ett par pass i veckan, för att bidra till kontinuitet för barn, elever och personal
• Behärskar svenska språket väl både i tal, förståelse och skrift
Meriterande:
• Utbildning eller erfarenhet inom skola eller förskola
• Erfarenhet av ledarskap exempelvis genom föreningsliv eller liknande.
Vi söker dig som har en pedagogisk förmåga och ett genuint intresse för att arbeta med barn och unga. Du har ett gott bemötande, är lyhörd för andras behov och möter varje individ med respekt. Du har lätt för att skapa goda relationer och tar ansvar för ditt uppdrag som vikarie. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vårt behov varierar och utifrån aktuellt behov kallar vi till intervju. Intervjuer sker löpande under annonsens ansökningstid.
Anställningsform:
Intermittent anställning/ Timanställning vid behov
För denna tjänst behöver du visa upp ett giltigt belastningsregister som du beställer via nedan länk:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt identitetskort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C305202". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
(org.nr 212000-1553) Arbetsplats
Alingsås kommun - huvudkonto Kontakt
Rekryteringsenheten rekrytering@alingsas.se Jobbnummer
9732888