Vikarier till äldreomsorg och LSS - start nu eller till sommaren!
Har du ett stort hjärta och gillar att hjälpa andra?
Då kanske du är precis den vi söker!
Vill du ha ett jobb som faktiskt gör skillnad - varje dag? Härnösands kommun söker nu vikarier som kan arbeta redan nu, men även under sommaren, inom äldreomsorgen och Funktionsstöd. Hos oss jobbar du nära människor som behöver stöd i vardagen, och ditt engagemang betyder mer än du tror.
Vi söker dig som vill arbeta som:
•
Undersköterska eller omvårdnadspersonal inom hemtjänst eller särskilt boende
•
Stödpersonal eller stödassistent inom Funktionsstöd: LSS och socialpsykiatri
Oavsett var du hamnar blir du en viktig del av någons vardag.
Äldreomsorgen - hemtjänst eller äldreboende
Som omvårdnadspersonal eller undersköterska hjälper du äldre personer i deras vardag - hemma hos dem eller på ett äldreboende. Det kan vara allt från personlig omvårdnad till att bara finnas där, prata en stund, skapa trygghet och en meningsfull vardag utifrån varje persons behov och önskemål.
Du jobbar antingen i den enskildes hem eller på ett äldreboende. I vissa fall ingår även hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering, samt dokumentation i vårt journalsystem.
Vi har flera olika arbetsplatser:
•
Inom hemtjänsten finns sex geografiska områden, en korttidsenhet och en nattpatrull-
•
Inom särskilt boende finns sju äldreboenden runt om i kommunen.
Funktionsstöd - LSS & socialpsykiatri
Som stödpersonal eller stödassistent hjälper du våra brukare att leva ett så självständigt och meningsfullt liv som möjligt. Här stöttar du personer med funktionsvariationer i deras vardag. Alla är olika, så jobbet anpassas efter varje persons behov och önskemål.
Du samarbetar med kollegor, anhöriga och andra vårdgivare, och dokumenterar i vårt journalsystem. I vissa verksamheter kan även enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter ingå.
Våra brukare är i olika åldrar och bor i:
•
Gruppbostäder
•
Servicebostäder
•
Egna lägenheter
Boendena finns runt om i Härnösand.
» För arbete inom Funktionsstöd krävs utdrag ur belastningsregistret innan anställning.
Det här behöver du för att söka
•
Goda kunskaper i svenska (motsvarande SFI D)
•
Vara bekväm med att använda digitala verktyg, bland annat dator och mobil i jobbet
•
Giltigt arbetstillstånd i Sverige
Det är viktigt eftersom jobbet innebär mycket kommunikation, samarbete och dokumentation.
Extra plus om du har:
•
Utbildning eller erfarenhet inom vård, omsorg, psykiatri eller pedagogik
•
Körkort (ibland ett krav, särskilt inom hemtjänsten)
•
Kunskaper i teckenspråk - extra värdefullt i vissa verksamheter!
Vem är du?
Du gillar att jobba med människor och tycker om att samarbeta. Du är lyhörd, engagerad och ser värdet i att hjälpa andra. Du är flexibel, behåller lugnet när tempot är högt och känner dig trygg med att ibland arbeta självständigt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet - vem du är är minst lika viktigt som vad du har gjort tidigare!
Redan timvikarie?
Prata gärna med din nuvarande chef om hur du kan jobba under våren och sommaren.
Bra att veta
Lön: individuell
Anställning: vikariat med schema eller extra vid behov
Arbetstider: dag, kväll, helg - ibland natt
För schemajobb behöver du kunna jobba alla passen
Arbetsplatser finns i hela Härnösands kommun
Start: enligt överenskommelse
Låter det här som något för dig? Sök och bli en del av vårt team - vi behöver dig!
För att bli aktuell för anställning ska du vid intervjutillfället kunna:
• Visa giltig ID-handling
• Vid behov uppvisa kopia av betyg eller examensbevis
• Styrka att du har rätt att arbeta i Sverige genom att uppvisa giltigt arbetstillstånd
• Vid behov uppvisa giltigt körkort
• Vid behov uppvisa giltig yrkeslegitimation
Registerkontroll
För vissa tjänster behöver du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan bli aktuell. Du kan läsa mer om vilka verksamheter som omfattas på Polismyndighetens webbplats.
Säkerhetsprövning
Vid vissa tjänster genomförs en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagstiftningen. Om du blir aktuell för en sådan tjänst ska du:
• Genomgå och godkännas vid säkerhetsprövning
För vissa befattningar kan svenskt medborgarskap vara ett krav. Publiceringsdatum 2026-03-19
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig att skicka in din ansökan via denna annons.
Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt.
Har du skyddad identitet, vänligen kontakta ansvarig rekryterare. Ersättning
individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Härnösands kommun
(org.nr 212000-2403), http://www.harnosand.se
Härnösands Kommun
Frågor kring ansökan: vikarierekrytering@harnosand.se
9807180