Vikarier som kan arbeta under jul och nyår sökes till Nacka seniorcenter
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Nacka seniorcenter / Undersköterskejobb / Nacka Visa alla undersköterskejobb i Nacka
2025-10-25
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Nacka seniorcenter i Nacka
Vill du vara med och göra en verklig skillnad för våra äldre under en viktig period? Nacka Seniorcenter söker nu undersköterskor, vård- och omsorgsstudenter eller andra med intresse för äldreomsorgen.
Är du dessutom intresserad av och kan ta ett längre vikariat under jul- och nyårsperioden, så sök nu. Hos oss får du en möjlighet att bidra till att våra äldre får en trygg och meningsfull tillvaro, samtidigt som vi erbjuder goda utvecklingsmöjligheter.
Ditt uppdrag
Nacka seniorcenter är en mötesplats för seniorer samt det kommunala alternativet för äldreomsorg i Nacka kommun. Våra fyra seniorcenter finns i Ektorp, Finntorp, Saltsjöbaden och Saltsjö-Boo, på alla boenden finns det både en somatisk- och en demensavdelning. Alla boenden erbjuder sociala aktiviteter, vård och omsorg samt har fullt utrustade kök. Utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt skapar vi en trygg och säker miljö där delaktighet och de enskildas behov av vård och omsorg av god kvalitet är styrande i alla insatser. Läs mer på https://www.nacka.se/valfard-samhallsservice/nacka-seniorcenter/
Som timvikarie hos Nacka seniorcenter centreras ditt arbete runt att de äldre får leva ett värdigt liv och känna sig trygga. Kundens behov är alltid utgångspunkten för insatserna, och vi följer deras önskemål om stöd, omsorg och omvårdnad. Som timvikarie är vanliga arbetsuppgifter omvårdnad, att ge medicin, omplåstring, lättare sårvård, tillsyn samt besvara larm. Dokumentation ingår även som en viktig del i ditt arbete.
Arbetstiderna för dag, kväll och helg är förlagda varierande tider mellan kl. 07:00-21:00. Arbetstiderna för nattpassen vardagar och helger är 21:00-07:00.
Vi söker just nu vikarier som kan arbeta under jul- och nyårsperioden, då arbeta man efter ett ordinarie schema. Vi ser gärna att man kan börja så snart som möjligt då vikariat kan erbjudas redan från 1:a december.
Kvalifikationer
- Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- Du måste vara minst 18 år gammal
Meriterande:
- Avslutad eller pågående utbildning inom vård och omsorg
- Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg
- Erfarenhet av att arbeta med somatiska- och demenspatienter
- Dokumentations- och datorvana
Är det här du?
För att trivas och vara framgångsrik som vikarie hos oss på Nacka Seniorcenter ser vi att du är en lagspelare med god kommunikativ förmåga och ett stort fokus på att skapa en trygg och säker miljö för våra äldre. Du är flexibel, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt. Eftersom arbetet innebär direktkontakt med våra kunder ställer det krav på personlig mognad, lyhördhet, empati och servicekänsla. Arbetet kräver även god fysisk förmåga då lyft och förflyttningar förekommer.
Vi erbjuder
Som vikarie hos Nacka Seniorcenter är du anställd av Stab kompetensförsörjning, som ansvarar för att samordna och kvalitetssäkra bemanningen vid korttidsfrånvaro och vikariat. Vi erbjuder även möjlighet till att arbeta som timvikarie före och efter ditt jul- och nyårsvikariat.
Nacka kommun har en stark vision om att vara bäst i Sverige på att vara kommun och arbetar med öppenhet och mångfald som grundläggande värderingar. Här får du också möjlighet att utvecklas och växa inom din yrkesroll.
Utdrag ur belastningsregistret
Det krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister för anställning. Använd blankett 442.5 (skola och förskola). För snabbare hantering rekommenderar vi att du begär ett digitalt registerutdrag i samband med att du skickar in din ansökan. Ansök här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Intresserad?
I denna rekryteringsprocess har vi valt att rekrytera utan personligt brev. Vid bedömning av din ansökan kommer vi att utvärdera ditt CV samt svaren på några korta frågor som du besvarar i samband med ansökan. Det är viktigt att ditt CV tydligt beskriver dina arbetsperioder och arbetsuppgifter.
Urval och intervjuer sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
