Vikarier sökes till vårt härliga team i Bergshamra
Undersköterskejobb
2025-12-17
Vi söker nu medarbetare till vår enhet i Bergshamra
Allegio Omsorg är ett familjeomsorgsföretag som vill göra skillnad. Idag har vi över 2500 kunder i olika delar av vårt avlånga land som har valt oss som sin utförare. Vi erbjuder omsorg och service genom biståndsbeslut eller som RUT-tjänst.
Idag är vi på Allegio Omsorg över 1000 anställda undersköterskor, vårdbiträden och lokalvårdare. Vi är ingenting utan våra duktiga medarbetare!
Kompetens är viktigt - vi har därför en hög utbildningsnivå på våra anställda med särskild inriktning på demens och palliativ omvårdnad. Vi arbetar ständigt med utveckling i våra verksamheter och arbetar kvalitetssäkrande med bl.a. egenkontroller.
Namnet Allegio kommer från latinets Legio som betyder "utvalt manskap" - det är utifrån den devisen vi arbetar: vi vet att vi erbjuder de bästa tjänsterna när vi också har de bästa och mest engagerade medarbetarna!
Vi erbjuder omsorg och service till våra kunder genom biståndsbeslut eller som en RUT-tjänst. Utifrån kundens behov ser vi till att tillsammans utforma en trygg tjänst, som är anpassad utifrån behov och önskemål. Vi arbetar aktivt med fast omsorgskontakt och för att tillgodose behov och rutiner hos våra kunder, på bästa möjliga sätt, prioriterar vi små arbetsgrupper med god kontinuitet. Vi har ett eget kvalitetsledningssystem och arbetar systematiskt med kvalitetssäkring i verksamheten - vi kan alltid bli bättre.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som brinner för att arbeta med den enskilda individen, att du respekterar våra kunder och ger den absolut bästa servicen är väldigt viktigt.
Körkort är krav.
Att kunna cykla är meriterande.
Vi ser gärna att du har någon erfarenhet sedan tidigare av arbete inom hemtjänst eller äldreboende men det är inget krav.
Viktigt att du hanterar svenska språket i både tal och skrift.
Tjänsten innebär att du blir uppbokad efter behov.
Inför intervjun är det viktigt att du begär om ett eget utdrag från belastningsregistret och har med detta vid anställningsintervjun: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: Helene.Larsen@allegio.se
(org.nr 559019-7975)
Virkesvägen 10
)
761 11 BERGSHAMRA Körkort
För detta jobb krävs körkort.
Allegio Bergshamra Kontakt
Enhetschef
Helene Larsen Helene.Larsen@allegio.se 0760345605
9651032