Vikarier sökes till natt- och larmpatrullen i Nacka kommun
Nacka kommun, Välfärd samhällsservice, Natt- och larmpatrull / Undersköterskejobb / Nacka Visa alla undersköterskejobb i Nacka
2025-09-04
Är du en initiativtagande lagspelare med erfarenhet av äldreomsorg? Är du dessutom utbildad undersköterska eller student inom vård och omsorg? Vill du ha en rolig och spännande arbete där du får möjlighet att ge de äldre i Nacka kommun en tryggare tillvaro? Hos natt- och larmpatrullen erbjuder vi dessutom goda utvecklingsmöjligheter.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt uppdrag
Natt- och larmpatrullen är en bilburen hemtjänst som utför insatser hos kunder i hela Nacka kommun dygnet runt. De utgår från Sofiero seniorcenter i Björknäs. Larmpatrullen ansvarar för att besvara och åtgärda trygghetslarm hos kund dag, kväll och nattetid. Nattpatrullen utför beviljad insats hos kund i enskilt hem nattetid. Läs mer om våra insatserhttps://www.nacka.se/omsorg-stod/funktionsnedsattning/jag-behover-stod-i-mitt-hem2/trygghetslarm-natt-och-larmpatrull/.
Som timvikarie på natt- och larmpatrullen arbetar du tillsammans med dina kollegor, där kundens behov styr samt är utgångspunkt för insatserna. Vanliga arbetsuppgifter är omvårdnad, tillsyn samt att besvara trygghetslarm. Det kan förekomma även tekniska åtgärder så som att installera samt avinstallera larm. Dokumentation ingår som en viktig del i ditt arbete.
Arbetstider:
Larmpatrullen kl. 07:00-15:00 alt 15:00-22:30
Nattpatrullen kl. 22:15-07:30
Vi söker redan nu vikarier för jul- och nyårsperioden, med möjlighet till förlängning över vår och sommar. Blir man erbjuden ett längre vikariat arbeta man efter ett ordinarie persons schema.
Din erfarenhet

Kvalifikationer
- B-körkort
- Du måste vara minst 18 år
- Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
- Arbetat med vård och omsorg
- Dokumentations- och datorvana
Meriterande:
- Avslutad eller pågående utbildning inom vård och omsorg
- Erfarenhet av äldreomsorg
- Arbetat med somatiska- och demenspatienter tidigare
Är det här du?
För att trivas och vara framgångsrik i rollen som timarvikarie på natt- och larmpatrullen ser vi att du är en flexibel och initiativtagande lagspelare. Vidare är du trygg i din roll som vård- och omsorgsgivare då du ger stöd till kunder och dina kollegor i oförutsedda omvårdnadssituationer. Då du arbetar direkt med verksamhetens kunder kräver arbetet personlig mognad, lyhördhet, empati och servicekänsla. Arbetet förutsätter god fysik förmåga då lyft samt förflyttningar förekommer.
I denna rekryteringsprocess lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
Som timrvikarie på natt- och larmpatrullen är du anställd av Stab kompetensförsörjning som ansvarar för att samordna och kvalitetssäkra bemanningen av omsorgspersonal vid korttidsfrånvaro och månadsvikariat.
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Utdrag ur belastningsregistret
Det krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister för anställning. Använd blankett 442.5 (skola och förskola). För snabbare hantering rekommenderar vi att du begär ett digitalt registerutdrag i samband med att du skickar in din ansökan. Ansök här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/.
Intresserad?
I denna rekryteringsprocess har vi valt att rekrytera utan personligt brev. Vid bedömningen av din ansökan för denna tjänst utgår vi ifrån ditt CV och ett antal frågor som du besvarar i samband med din ansökan. Det är viktigt att ditt CV tydligt beskriver arbetsperiod och dina arbetsuppgifter. Rekryteringsprocessen består av gruppintervju och referenstagning. Urvalet kommer att ske löpande.
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan!
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad.
Välfärd Samhällsservice ansvarar för kommunens produktion av välfärdstjänster och driver bland annat särskilda boenden för äldre och personer med särskilda behov, dagliga verksamheter, fritidsgårdar, musikskola och kulturhus. Totalt har vi drygt fyrtio enheter inom fyra affärsområden med 1400 medarbetare och tillsammans omsätter vi cirka 600 miljoner kronor. Vår service präglas av effektivt resursutnyttjande, starkt medborgarinflytande och stor valfrihet. Inom alla verksamheter är ambitionen att skapa de bästa förutsättningarna för kreativitet, innovation och kunskapsdelning. Ersättning
