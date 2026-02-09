Vikarier sökes till LSS Daglig verksamhet samt korttidsvistelse och tillsyn
Du har säkert fått frågan "Vad jobbar du med?". I Bjuvs kommun ställer vi istället frågan "Vad jobbar du för?"
Vi arbetar för utveckling, hållbarhet, jämlikhet och framtiden för att tillsammans forma ett helt samhälle.
Vad jobbar du för?
Inom Omsorg i Bjuv arbetar vi för kvalitet, trygghet och trivsel. Vi är medskapare, vi är nyfikna och ser möjligheter i förändringsarbete. Vi arbetar tillsammans för att skapa en god vård och omsorg för invånarna i Bjuvs kommun.
"Så har vi aldrig gjort förr" används som beröm. Vill du vill du vara med att forma ett samhälle tillsammans med oss?
Sedan våren 2021 organiseras verksamheterna inom vård och omsorg i ett kommunalt helägt bolag, Omsorg i Bjuv AB, som på uppdrag av förvaltningen ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för de invånare som behöver våra insatser kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad på riktigt?
Hos oss möter du människor i olika livssituationer och blir en viktig del av deras vardag. Vår verksamhet passar dig som är nyfiken, ansvarstagande och tycker om att arbeta pedagogiskt i en miljö där ingen dag är den andra lik.
Vi arbetar utifrån ett salutogent, habiliterande och pedagogiskt förhållningssätt. Det innebär att vi utgår från varje individs styrkor, förmågor och behov och skapar trygghet genom struktur, tydlighet och förutsägbar pedagogik. Ett respektfullt och lågaffektivt bemötande genomsyrar vårt arbete och bidrar till delaktighet, självständighet och välmående.
Som timvikarie inom Omsorg i Bjuv AB får du ett meningsfullt uppdrag där du stöttar personer med funktionsnedsättning i deras vardag enligt LSS.
LSS-verksamhet
Arbetet innebär att ge individuellt anpassat stöd och service för att skapa en trygg, utvecklande och begriplig vardag. Du arbetar nära individen och är med och skapar struktur och sammanhang genom ett pedagogiskt arbetssätt.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ge pedagogiskt och motiverande stöd i vardagliga aktiviteter
Skapa och följa tydliga rutiner och strukturer som ger förutsägbarhet och trygghet
Stödja delaktighet i dagliga aktiviteter, fritid och samhällskontakter
Använda alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) som bilder, tecken och symboler
Dokumentera och följa individuella genomförandeplaner
Vi söker vikarier inom:
Daglig verksamhet där fokus ligger på aktivitet, utveckling och delaktighet
Korttidsvistelse och korttidstillsyn där du bidrar till trygghet, struktur och meningsfull fritid för barn och ungaKvalifikationer
Vi söker i första hand dig som har:
* Omvårdnadsutbildning eller pågående omvårdnadsutbildning
* Barn- och fritidsutbildning eller pågående barn- och fritidsutbildning
* Liknande utbildning inom vård, omsorg eller pedagogik
Vi välkomnar även ansökningar från dig som saknar formell utbildning, men som har ett stort intresse för att arbeta med människor och vill utvecklas inom LSS. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Du har:
* En positiv inställning och ser möjligheter istället för hinder
* God kommunikativ förmåga och kan möta människor med respekt och lyhördhet
* Förmåga att möta individen där hen befinner sig och förstå de utmaningar som kan finnas i livssituationen
* Ansvarskänsla, flexibilitet och ett genuint intresse för människorÖvrig information
* Du ska ha fyllt 18 år
* Körkort krävs i vissa områden
* Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Varför ska du söka:
* Du vill ha ett meningsfullt arbete där ditt pedagogiska bemötande gör skillnad varje dag
* Du trivs i en verksamhet med struktur, tydlighet och förutsägbarhet
* Du får möjlighet att utvecklas inom LSS och pedagogiskt stöd, även om du är ny i yrket
* Du blir en del av ett stöttande team med fokus på respekt, trygghet och delaktighet
* Daglig verksamhet erbjuder arbete dagtid på vardagar, vilket ger tydliga och regelbundna arbetstider
* Korttidsvistelse och tillsyn passar dig som vill ha flexibla arbetstider och värdefull erfarenhet inom omsorg där är även sovande jour.
ÖVRIGT
Vi undanber oss kontakt från andra annonsörer.
Välkommen med din ansökan då urval kommer att ske löpnade.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.
För att kunna komma i fråga för en anställning i Omsorg i Bjuv AB, Bjuvs kommun ska ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Registerutdraget uppvisas först vid erbjudande om anställning.
Bjuvs kommun, där Omsorg i Bjuv är en del av koncernen, är en del av Familjen Helsingborg. Familjen Helsingborg är människor som möts, platser som stimulerar och sammanhang som utvecklar. Här växer både människor och företag.
Känsla skapar Familjen Helsingborg.
Vi är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
familjenhelsingborg.se Ersättning
