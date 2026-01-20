Vikarier sökes till förskola och skola i Umeås byar!
2026-01-20
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Vi söker dig som har körkort och tillgång till egen bil, alternativt dig som är bosatt i Umeås södra byar eller i byarna inåt landet.
Som timvikarie har du möjlighet att arbeta på olika arbetsplatser inom kommunens förskolor och grundskolor, utifrån både verksamheternas behov och din egen tillgänglighet.
Vi söker nu vikarier för heltids- eller extraarbete för att bemanna korttidsbehoven inom förskola och grundskola i Umeå kommun, med fokus på områdena utanför centrala Umeå, såsom: Tavelsjö, Flurkmark, Sörfors, Överboda, Stöcke, Stöcksjö och Yttersjö. Är du bosatt i något av dessa områden eller har körkort och tillgång till bil och lätt kan ta sig till dessa byar, är det dig vi letar efter!
Förskola:
Du arbetar tillsammans med förskollärare, barnskötare och specialpedagoger för att skapa en trygg, stimulerande och lärorik miljö för barn i åldrarna cirka 1-6 år.
Grundskola (F-9):
Du ansvarar för att leda och genomföra undervisning på egen hand för elever i åldrarna 6-16 år. Arbetet kräver flexibilitet, tydlighet och professionalitet samt god samarbetsförmåga i team med lärare och annan pedagogisk personal.
Uppdraget innebär att du kommer bli anställd av StudentConsulting och arbeta som konsult i Umeå kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem. Arbetstiderna är förlagda till vardagar, dagtid.
DETTA SÖKER VI
Krav för tjänsten:
• Fullständiga gymnasiebetyg alternativt avklarad barnskötarutbildning
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
• Giltigt utdrag ur Rikspolisens belastningsregister
Som vikarie spelar du en viktig roll i att skapa trygghet och glädje i barns och elevers dag. Det är viktigt att ha en god samarbetsförmåga och vara en god förebild till barnen och eleverna.
Arbetet ställer krav på att du som person trivs att arbeta på olika arbetsplatser och har lätt för att anpassa dig till nya rutiner och arbetssätt. Man ska ha goda kunskaper i Svenska språket.
Har du körkort och tillgång till egen bil ses detta som positivt då en del enheter ligger utanför centrala Umeå, men är ej ett krav.
Låter detta intressant? Sök redan idag då vi genomför intervjuer löpande.
Har du frågor om tjänsten kan du kontakta kundansvarig elin.eklund@studentconsulting.com
eller ansvarig rekryterare lydia.kvist@studentconsulting.com
